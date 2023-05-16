Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ФСБ намагається відправити колишніх бойовиків "Ісламської держави" агентами в ЗСУ arrow

ФСБ намагається відправити колишніх бойовиків "Ісламської держави" агентами в ЗСУ

16 травня 2023 12:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ФСБ намагається відправити колишніх бойовиків "Ісламської держави" агентами в ЗСУ
Бійці ІДІЛу. Фото: Regnum
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Росії ФСБ вербує колишніх бойовиків терористичної "Ісламської держави" і намагається відправити їх в ролі прокремлівських "агентів" в українські батальйони. Там вони мають бути "очима та вухами РФ".

Про це йдеться в розслідуванні "Медузи".

Читайте також:

Як ФСБ вербує бойовиків ІДІЛ

У розслідуванні журналісти розповіли про терориста ІДІЛ Бауржана Култанова, який в 2014 році втік в Туреччину і попросив політичного притулку в ООН, приховавши своє терористичне минуле. Коли у відомстві дізналися про діяльність бойовика, його затримали і передали в Росії, де ним "зайнялися" працівники ФСБ.

У першу ж добу Култанов підписав зізнання за обіцянку слідчого ФСБ про зменшений тюремний термін. Справу розглянули в особливому порядку — і дали Култанову всього чотири роки і чотири місяці.

Після того, як у 2019 році Култанов звільнився, капітан ФСБ Олександр Гущин повідомив агенту про його перше завдання —  відрядження в Україну. Йому розповіли, що головна мета бойовика — бути "вухами та очима для Росії", оскільки їм потрібно, щоб по всій Україні у РФ були свої "агенти".

Так, Култанова почали готувати до впровадження в "чеченські угруповання і татарські батальйони, які хочуть воювати за ЗСУ". В Росії хотіли знати "повну інформацію" про постачання та особовий склад з'єднань.

Над легендою прикриття у спецслужбі "вирішили не морочитися". У ФСБ порадили йому сказати правду, що він терорист, мусульманин, сидів у РФ.

"Просто скажи їм, що Росію з ФСБ не любиш і хочеш допомогти. Тебе з руками та ногами заберуть", — порадив Гущин Култанову.

Підготовка Култанова

Для того, аби краще підготувати бойовика з ним почав працювати колега Гущина по Астраханському управлінню ФСБ — оперативник Вадим Стеценко. До анексії Криму він жив у Севастополі і служив у контррозвідці СБУ, а потім перейшов на бік ФСБ.

З бесід із новим куратором Култанов дізнався, що спецслужбу цікавить Іса Акаєв — командир ісламського добровольчого батальйону "Крим", що воює з Росією з 2014 року і зібраний із кримських татар, чеченців і кабардинців.

Вже у 2021 році плани ФСБ на Култанова змінилися і його відправили в Туреччину "у середовище російських емігрантів". Його навіть "тренувала" ціла група, яка спеціально прилетіла з Москви.

Загалом, завдання для бойовика весь час змінювались, але відомо, що 25 квітня 2023 року Култанова затримали і відвезли в імміграційну в'язницю в місті Нігде, Туреччина.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Росії почали вербувати на війну до України трудових мігрантів, які приїхали із Середньої Азії. Росіяни обіцяють зарплату понад 4000 доларів на місяць і громадянство за рік.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB