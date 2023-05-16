ФСБ намагається відправити колишніх бойовиків "Ісламської держави" агентами в ЗСУ

Бійці ІДІЛу. Фото: Regnum

У Росії ФСБ вербує колишніх бойовиків терористичної "Ісламської держави" і намагається відправити їх в ролі прокремлівських "агентів" в українські батальйони. Там вони мають бути "очима та вухами РФ".

Про це йдеться в розслідуванні "Медузи".

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У розслідуванні журналісти розповіли про терориста ІДІЛ Бауржана Култанова, який в 2014 році втік в Туреччину і попросив політичного притулку в ООН, приховавши своє терористичне минуле. Коли у відомстві дізналися про діяльність бойовика, його затримали і передали в Росії, де ним "зайнялися" працівники ФСБ.

У першу ж добу Култанов підписав зізнання за обіцянку слідчого ФСБ про зменшений тюремний термін. Справу розглянули в особливому порядку — і дали Култанову всього чотири роки і чотири місяці.

Після того, як у 2019 році Култанов звільнився, капітан ФСБ Олександр Гущин повідомив агенту про його перше завдання — відрядження в Україну. Йому розповіли, що головна мета бойовика — бути "вухами та очима для Росії", оскільки їм потрібно, щоб по всій Україні у РФ були свої "агенти".

Так, Култанова почали готувати до впровадження в "чеченські угруповання і татарські батальйони, які хочуть воювати за ЗСУ". В Росії хотіли знати "повну інформацію" про постачання та особовий склад з'єднань.

Над легендою прикриття у спецслужбі "вирішили не морочитися". У ФСБ порадили йому сказати правду, що він терорист, мусульманин, сидів у РФ.

"Просто скажи їм, що Росію з ФСБ не любиш і хочеш допомогти. Тебе з руками та ногами заберуть", — порадив Гущин Култанову.

Підготовка Култанова

Для того, аби краще підготувати бойовика з ним почав працювати колега Гущина по Астраханському управлінню ФСБ — оперативник Вадим Стеценко. До анексії Криму він жив у Севастополі і служив у контррозвідці СБУ, а потім перейшов на бік ФСБ.

З бесід із новим куратором Култанов дізнався, що спецслужбу цікавить Іса Акаєв — командир ісламського добровольчого батальйону "Крим", що воює з Росією з 2014 року і зібраний із кримських татар, чеченців і кабардинців.

Вже у 2021 році плани ФСБ на Култанова змінилися і його відправили в Туреччину "у середовище російських емігрантів". Його навіть "тренувала" ціла група, яка спеціально прилетіла з Москви.

Загалом, завдання для бойовика весь час змінювались, але відомо, що 25 квітня 2023 року Култанова затримали і відвезли в імміграційну в'язницю в місті Нігде, Туреччина.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Росії почали вербувати на війну до України трудових мігрантів, які приїхали із Середньої Азії. Росіяни обіцяють зарплату понад 4000 доларів на місяць і громадянство за рік.