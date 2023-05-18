Чеченец, якобы воевавший на стороне ВСУ, присягнул Кадырову

Хусейн Джамбетов, участвовавший в российско-украинской войне. Фото: росСМИ

Российские СМИ пишут о чеченском эмигранте, участвовавшем в войне в Украине на стороне ВСУ. Но, убив украинского военного, этот чеченец якобы бежал в Чечню, где присягнул Рамзану Кадырову.

Об этом сообщило российское издание МК.

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По информации российского издания, 42-летний Хусейн Джамбетов, с 2003 года уехавший в Европу, находившийся в федеральном розыске в РФ, принимал участие в российско-украинской войне на стороне ВСУ.

Там он якобы убил одного украинского военнослужащего и ранил нескольких украинцев за то, что они хвастались деталями ликвидации других чеченцев из кадыровского полка "Ахмат".

Присяга Кадырову

После этого Хусейнов каким-то образом покинул зону боевых действий и через некоторое время оказался на территории Российской Федерации, в Чеченской республике.

Он якобы спокойно прогуливался в столице Чечни Грозном, несмотря на то, что ранее был объявлен в федеральный розыск, а потом еще и присягнул чеченскому диктатору Рамзану Кадырову, пообещав выполнить любой его приказ.

Спецоперация россиян

В чеченском Отдельном батальоне особого назначения (ОБОН) признали факт пребывания в его составе Хусейна Джамбетова. В ОБОН отметили, что этот его поступок является предательством, которое может подставить многих бойцов батальона.

"[Бойцы] переживают, что он сдаст тех, кто останется. У них дома в Чечне остаются родственники, которые могут получить проблемы с кадыровцами. Особенно это опасно для скрывающих свое участие в батальоне — некоторые специально ходят в масках, не показывают лицо", — отметил в комментарии "Кавказ.Реалии" заместитель командира ОБОН Зумсо Амаев.

По словам главы движения "Толам" Джамбулата Сулейманова, история с Джамбетовым является очередной операцией российских спецслужб.

"[Джамбетов] поступил бессмысленно, став очередной жертвой спецоперации. Не имея достаточного политического опыта, перехитрить спецслужбы невозможно, они могут долго убеждать в правильности выбора, приводить какие-либо аргументы, но добьются своей цели", — пояснил Сулейманов.

Напомним, несколько дней назад российские СМИ писали, что ФСБ пытается отправить бывших боевиков "Исламского государства" агентами в ВСУ.