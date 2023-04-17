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Чеченці та осетинці: окупанти звозять у Мелітополь особовий склад

17 квітня 2023 07:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Чеченці та осетинці: окупанти звозять у Мелітополь особовий склад
Чеченці в складі військових РФ. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У захоплений Мелітополь Запорізької області, російські окупанти звозять все більше мобілізованих. Серед "новачків" багато чеченців та осетинів.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "РІА-Мелітополь".

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"До Мелітополя знову завезли "чмобиків". Спостерігається чергове завезення гарматного м'яса. Здебільшого до міста звозять військових не слов'янську зовнішність. Багато серед новачків чеченців та осетинів", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що найбільше їх у нижній частині міста. Вони роблять хороший виторг продавцям у магазинах та на ринках. А на місцевих СТО вони ремонтують свою техніку.

Окрім того, в іншій частині міста російській окупанти вже котрий місяць перекривають покрівлю на трикотажній фабриці, яка розташована навпроти колишнього Мелітопольського РУП поряд із заводами начальника військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького АГАТ та МЗПЗ.

Зазначається, що обладнання з будівлі вкрадено та перевезено на швейну фабрику. А сам корпус, ймовірно, використовуватиметься як чергова казарма.

Нагадаємо, після численних невдач на фронті та нездатності погасити спротив в тилу, російські окупанти почали знімати пропагандистські "фільми" у Мелітополі. Загарбники інсценують "вдалу боротьбу" з диверсантами.

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