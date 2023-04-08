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У Мелітолі окупанти знімають пропагандистські фільми про свої "успіхи" з роботами

8 квітня 2023 12:26
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Російські окупанти. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після численних невдач на фронті та нездатності погасити спротив в тилу, російські окупанти почали знімати пропагандистські "фільми" у Мелітополі. Загарбники інсценують "вдалу боротьбу" з диверсантами.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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"Окупанти Мелітополя змінюють професію. Після численних невдач на фронті та нездатності погасити спротив в тилу орки повернулися до своєї перевіреної віками "зброї" — пропаганди", — розповів Федоров.

За його словами, сьогодні зранку, 8 квітня, окупанти зняли кіно про "вдале знешкодження вибухівки". На знімальний майданчик перетворили один із дворів багатоповерхівки в центрі Мелітополя.

"Далі в "найкращих" традиціях пропагандистських сюжетів росЗМІ. Нібито виявили вибуховий пристрій під авто орко-поліцейського. Нагнали орко-спецслужби з собаками. Не забули і про операторів з камерами, без них не їздять. Вилучили та знищили вибухівку, цього разу навіть робота взяли для епічності кадру", — каже міський голова.

Російські війська інсценують "вдалу боротьбу" з диверсантами, намагаючись переконати себе і мешканців, що у них все під контролем. 

Нагадаємо, нещодавно Іван Федоров розповів, що понад 700 мешканців Мелітополя та його околиць було зареєстровано як колабораціоністів, які співпрацюють з російськими окупантами. Вони брали участь в організації фейкового референдуму або працюють в окупаційних "органах" та установах. 

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