Чеченцы и осетинцы: оккупанты свозят в Мелитополь личный состав

Чеченцы в составе военных РФ. Фото: Reuters

В захваченный Мелитополь Запорожской области, российские оккупанты свозят все больше мобилизованных. Среди "новичков" много чеченцев и осетинов.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "РИА-Мелитополь".

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"В Мелитополь снова завезли "чмобиков". Наблюдается очередной завоз пушечного мяса. В основном в город свозят военных не славянскую внешность. Много среди новичков чеченцев и осетинов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего их находится в нижней части города. Они делают хорошую выручку продавцам в магазинах и на рынках. А на местных СТО они ремонтируют свою технику.

Кроме того, в другой части города российские оккупанты уже месяц перекрывают кровлю на трикотажной фабрике, которая расположена напротив бывшего Мелитопольского РУП рядом с заводами начальника военно-гражданской администрации Запорожской области Балицкого АГАТ и МЗПЗ.

Отмечается, что оборудование из здания похищено и перевезено на швейную фабрику. А сам корпус, вероятно, будет использоваться как очередная казарма.

Напомним, после многочисленных неудач на фронте и неспособности погасить сопротивление в тылу, российские кафиры начали снимать пропагандистские "фильмы" в Мелитополе. Захватчики инсценируют "удачную борьбу" с диверсантами.