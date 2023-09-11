Чехія продовжить програму захисту для біженців з України

Українські біженці з валізами біля автобуса. Фото: google.com

Чехія хоче продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року. Однак тим, хто захоче вернутися додому, призначать відповідну допомогу.

Про це повідомляє iDNES.cz.

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Відповідну поправку до "lex Ukraine" уряд планує розглянути в середу, 13 вересня. Також, якщо рішення ухвалять, Чехія сприятиме поверненню в Україну шляхом відшкодування певних витрат, пов'язаних із дорогою. Буде визначено максимальну суму фінансової підтримки для сприяння добровільному поверненню.

Ця допомога для українських біженців є одноразовою. Звернутися по неї українці зможуть за 3 місяці до закінчення права на перебування, а саме — до кінця наступного року. Однак, якщо хтось захоче отримати довгострокову візу в Чехії в майбутньому, то потрібно буде повернути половину наданої фінансової допомоги.

"Навіть якщо ситуація в Україні не є задовільною і ми не можемо очікувати швидкого завершення війни, доречно запропонувати допомогу людям, які все ще зацікавлені у поверненні. Чинні правила добровільного повернення, передбачені Законом про перебування іноземців та Законом про тимчасовий захист, не є задовільними. Тому буде створена окрема спеціальна програма для допомоги у поверненні", — пояснив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Він зазначив, що, хоча програма ще не готова, вона буде включати конкретні умови для допомоги під час повернення, і активація цієї програми буде прийнята урядом.

Нагадаємо, що дію тимчасового захисту біженців з України було подовжено до 4 березня 2024 року. Відповідну заяву зробило Міністерство міграції та притулку Греції.