Чехия продолжит программу защиты для беженцев из Украины

Украинские беженцы с чемоданами возле автобуса. Фото: google.com

Чехия хочет продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года. Однако тем, кто захочет вернуться домой, назначат помощь.

Об этом сообщает iDNES.cz.

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Соответствующую поправку в "lex Ukraine" правительство планирует рассмотреть в среду, 13 сентября. Также, если решение будет принято, Чехия будет способствовать возвращению в Украину путем возмещения определенных расходов, связанных с дорогой. Будет определена максимальная сумма финансовой поддержки для содействия добровольному возвращению.

Эта помощь для украинских беженцев одноразовая. Обратиться за ней украинцы смогут за 3 месяца до окончания права на пребывание, а именно до конца следующего года. Однако если кто-то захочет получить долгосрочную визу в Чехии в будущем, то нужно будет вернуть половину оказанной финансовой помощи.

"Даже если ситуация в Украине не удовлетворительна и мы не можем ожидать скорого завершения войны, уместно предложить помощь людям, которые все еще заинтересованы в возвращении. Действующие правила добровольного возвращения, предусмотренные Законом о пребывании иностранцев и Законом о временной защите, не удовлетворительны. Поэтому будет создана специальная программа для помощи в возвращении", — пояснил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Он отметил, что хотя программа еще не готова, она будет включать конкретные условия для помощи при возвращении, и активация этой программы будет принята правительством.

Напомним, что действие временной защиты беженцев из Украины было продлено до 4 марта 2024 года. Соответствующее заявление сделало Министерство миграции и убежища Греции.