Чехия продолжит программу защиты для беженцев из Украины
Чехия хочет продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года. Однако тем, кто захочет вернуться домой, назначат помощь.
Об этом сообщает iDNES.cz.
Чехия продолжит действие временной защиты для беженцев из Украины
Соответствующую поправку в "lex Ukraine" правительство планирует рассмотреть в среду, 13 сентября. Также, если решение будет принято, Чехия будет способствовать возвращению в Украину путем возмещения определенных расходов, связанных с дорогой. Будет определена максимальная сумма финансовой поддержки для содействия добровольному возвращению.
Эта помощь для украинских беженцев одноразовая. Обратиться за ней украинцы смогут за 3 месяца до окончания права на пребывание, а именно до конца следующего года. Однако если кто-то захочет получить долгосрочную визу в Чехии в будущем, то нужно будет вернуть половину оказанной финансовой помощи.
"Даже если ситуация в Украине не удовлетворительна и мы не можем ожидать скорого завершения войны, уместно предложить помощь людям, которые все еще заинтересованы в возвращении. Действующие правила добровольного возвращения, предусмотренные Законом о пребывании иностранцев и Законом о временной защите, не удовлетворительны. Поэтому будет создана специальная программа для помощи в возвращении", — пояснил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.
Он отметил, что хотя программа еще не готова, она будет включать конкретные условия для помощи при возвращении, и активация этой программы будет принята правительством.
Напомним, что действие временной защиты беженцев из Украины было продлено до 4 марта 2024 года. Соответствующее заявление сделало Министерство миграции и убежища Греции.