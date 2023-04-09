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Череватый объяснил, почему россияне отправляют в Бахмут элитные войска

9 апреля 2023 13:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россия начала направлять свои элитные подразделения, включая десантников, в Бахмут из-за значительных потерь среди боевиков ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Череватый заявил, что появление десантников не свидетельствует об усилении войск, а скорее говорит о том, что "Вагнер" понес существенные потери. В связи с этим Россия вынуждена привлекать дополнительные подразделения регулярной армии, такие как десантники и мотострелки, чтобы восполнить потери на данном направлении.

Спикер также добавил, что направленные в Бахмут российские десантники также потерпели потери и были доукомплектованы мобилизованными силами. По его словам, ежедневно Россия теряет около сотни человек в Бахмуте, среди них и раненые, и тяжелораненые.

Череватый подчеркнул, что у российских войск наблюдаются серьезные потери, особенно сейчас, когда российские тюрьмы не могут предоставить достаточное количество боевиков. Группировка "Вагнер" была наиболее агрессивной и активной в атаках, и сейчас они теряют свой потенциал.

Напомним, что в течение суток, 7 апреля, украинские военные нанесли ряд успешных ударов по позициям российских захватчиков. В частности, ВСУ уничтожили один беспилотник оккупантов и три станции радиоэлектронной борьбы.

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