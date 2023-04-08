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ВСУ нанесли сокрушительные удары по позициям россиян: какая техника врага уничтожена

8 апреля 2023 20:13
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Самые ожесточенные бои ведутся на четырех направлениях фронта. Фото: Генштаб ВСУ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В течение суток украинские военные нанесли ряд успешных ударов по позициям российских захватчиков. В частности, ВСУ уничтожили один беспилотник оккупантов и три станции радиоэлектронной борьбы.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Удары украинских военных

Как отмечается в сообщении, авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный беспилотник.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, одну позицию средств противовоздушной обороны и три станции  радиоэлектронной борьбы противника.

Атаки врага

В течение суток противник нанес два ракетных и 34 авиационных удара, совершил более 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе сообщили, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражены более 35 атак противника.

Горячие направления фронта

  • На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого и Верхнекаменского.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 10 атак противника на указанном участке фронта.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили две российские самоходные установки 2С9 "Нона". Бойцам удалось это сделать под Бахмутом Донецкой области.

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