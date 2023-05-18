Череватий розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку

Артилерія ЗСУ на позиціях біля Бахмута. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що військові сили України продовжують наступальні дії проти російських сил на Бахмутському напрямку, розширюючи свою територію до 1700 метрів флангами. Бахмут є основною точкою конфлікту, де протягом останнього дня російські сили 77 разів виконали артилерійські обстріли та 6 авіаційних ударів.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

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"Попри відсутність переваги в чисельності, артилерійському та технічному забезпеченні, наші підрозділи наполегливо просуваються вперед, зміщуючи лінію фронту від 150 до 1700 метрів за останні 24 години", — повідомив Череватий.

Сергій Череватий. Фото: Facebook

Він наголосив, що Бахмут є основною точкою конфлікту, де протягом останнього дня російські сили 77 разів виконали артилерійські обстріли та 6 авіаційних ударів.

Спікер ВСУ також представив дані про збитки, завдані ворожим силам.

"Під час бойових дій ми знищили 130 ворожих бійців, ще 145 отримали поранення, а четверо стали бранцями. Крім того, було знищено дві самохідні артилерійські установки МСТА, БпЛА "Орлан", а також вісім польових складів із боєприпасами", — зазначив він.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на Бахмутському напрямку. За її словами, у місті відбуваються запеклі бої.