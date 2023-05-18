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Череватый рассказал про успехи ВСУ на Бахмутском направлении

18 мая 2023 11:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Череватый рассказал про успехи ВСУ на Бахмутском направлении
Артиллерия ВСУ на позициях возле Бахмута. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что военные силы Украины продолжают наступательные действия против российских сил на Бахмутском направлении, расширяя свою территорию до 1700 метров по флангам. Бахмут является основной точкой конфликта, где в течение последнего дня российские силы 77 раз выполнили артиллерийские обстрелы и 6 авиационных ударов.

Об этом Череватый сообщил в эфире телемарафона.

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"Несмотря на отсутствие превосходства в численности, артиллерийском и техническом обеспечении, наши подразделения настойчиво продвигаются вперед, смещая линию фронта от 150 до 1700 метров за последние 24 часа", — сообщил Череватый.

Сергій Череватий
Сергей Череватый. Фото: Facebook

Он подчеркнул, что Бахмут является основной точкой конфликта, где в течение последнего дня российские силы 77 раз выполнили артиллерийские обстрелы и 6 авиационных ударов.

Спикер ВСУ также представил данные об уроне, нанесенном вражеским силам. 

"В ходе боевых действий мы уничтожили 130 вражеских бойцов, еще 145 получили ранения, а четверо стали пленниками. Кроме того, были уничтожены две самоходные артиллерийские установки МСТА, БпЛА "Орлан", а также восемь полевых складов с боеприпасами", — отметил он.

Напомним, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на Бахмутском направлении. По ее словам, в городе проходят ожесточенные бои.

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