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В Бахмуте проходят ожесточенные бои, — Маляр

17 мая 2023 15:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Бахмуте проходят ожесточенные бои, — Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: facebook/ ganna maliar
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала про ситуацию на Бахмутском направлении. По ее словам, в городе проходят ожесточенные бои.

Об этом сообщила Анна Маляр.

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Бахмутское направление

По словам заместителя министра, в последние дни в пригороде была освобождена зона размером около 20 квадратных километров - это значимый успех, и нет потерь с украинской стороны. ВСУ продолжают движение вперед, и на некоторых участках уже есть прогресс.

"В городе Бахмуте сейчас идут жестокие боевые действия. Противник пытается наступать и добивается некоторых успехов в этом", — сказала Маляр.

Военное руководство и украинские воины делают все, что в их силах, в рамках данной ситуации. Они работают профессионально и на пределе своих возможностей.

Напомним, что российские оккупационные войска усиливают свое присутствие в Бахмуте, опрокидывая туда войска из других направлений. Такой шаг свидетельствует о желании любой ценой захватить город, продемонстрировав хоть какие-то успехи на фоне будущего украинского контрнаступления.

Тем временем Анна Маляр сообщила, что в течение нескольких дней украинские войска освободили от противника на севере и юге пригород Бахмута около 20 квадратных километров. Однако российские оккупанты продолжают наступление.

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