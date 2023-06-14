Через агресію Росії кількість біженців у світі сягнула рекордного рівня, — ООН

Подружжя українських біженців у Польщі. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

У світі нараховується 34,6 млн біженців. З них 5,7 млн — це українці, яких вигнала із рідної країни повномасштабна агресія Російської Федерації.

Про це йдеться у звіті агентства ООН у справах біженців.

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Мігранти у світі

За 2022 рік кількість переміщених осіб на планеті зросла аж на 21%.

Станом на кінець минулого року їх нараховувалося понад 110 мільйонів осіб.

Двома основними факторами зростання кількості мігрантів у ООН назвали дві війни:

російську агресію в Україні;

війну в Судані.

Власне біженців, які виїхали за межі своєї країни, у світі на кінець 2022 року нараховувалося 34,6 млн після зростання на рекордні 35% протягом року.

Біженці з України

На кінець 2022 року, за інформацією ООН, 11,6 млн українці вважалися переміщеними особами.

З них 5,9 млн вимушено змінили місце проживання усередині України.

5,7 млн українців виїхали від жахів війни до інших країн.

"Ці цифри показують нам, що деякі люди надто швидко кидаються в конфлікт і надто повільно знаходять рішення. Наслідком цього є спустошення, переміщення та страждання для кожного з мільйонів людей, насильно вигнаних зі своїх будинків", — наголосив верховний комісар ООН з питань справам біженців Філіппо Гранді.

Нагадаємо, що у Бельгії біженець з України збагатів на 500 тисяч євро. Наш співвітчизник вирішив пошукати щастя у миттєвій лотереї. І ця спроба виявилася вдалою.