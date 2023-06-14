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Из-за агрессии России количество беженцев в мире достигло рекордного уровня, — ООН

14 июня 2023 11:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Из-за агрессии России количество беженцев в мире достигло рекордного уровня, — ООН
Семья украинских беженцев в Польше. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В мире насчитывается 34,6 млн. беженцев. Из них 5,7 млн — это украинцы, которых выгнала из родной страны полномасштабная агрессия Российской Федерации.

Об этом говорится в отчете агентства ООН по делам беженцев.

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Мигранты в мире

За 2022 год количество перемещенных лиц на планете выросло на 21%.

По состоянию на конец прошлого года их насчитывалось более 110 миллионов человек.

Двумя основными факторами роста числа мигрантов в ООН назвали две войны:

  • российскую агрессию в Украине;
  • войну в Судане.

Собственно беженцев, выехавших за пределы своей страны, в мире к концу 2022 года насчитывалось 34,6 млн после роста на рекордные 35% в течение года.

Беженцы из Украины

К концу 2022 года, по информации ООН, 11,6 млн украинцы считались перемещенными лицами.

Из них 5,9 млн. вынужденно изменили место жительства внутри Украины.

5,7 млн украинцев уехали от ужасов войны в другие страны.

"Эти цифры показывают нам, что некоторые люди слишком быстро бросаются в конфликт и слишком медленно находят решение. Следствием этого является разорение, перемещение и страдание для каждого из миллионов людей, насильственно изгнанных из своих домов", — подчеркнул верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Напомним, что в Бельгии беженец из Украины обогатился на 500 тысяч евро. Наш соотечественник решил поискать счастья в мгновенной лотерее. И эта попытка оказалась удачной.

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