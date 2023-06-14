Из-за агрессии России количество беженцев в мире достигло рекордного уровня, — ООН
В мире насчитывается 34,6 млн. беженцев. Из них 5,7 млн — это украинцы, которых выгнала из родной страны полномасштабная агрессия Российской Федерации.
Об этом говорится в отчете агентства ООН по делам беженцев.
Мигранты в мире
За 2022 год количество перемещенных лиц на планете выросло на 21%.
По состоянию на конец прошлого года их насчитывалось более 110 миллионов человек.
Двумя основными факторами роста числа мигрантов в ООН назвали две войны:
- российскую агрессию в Украине;
- войну в Судане.
Собственно беженцев, выехавших за пределы своей страны, в мире к концу 2022 года насчитывалось 34,6 млн после роста на рекордные 35% в течение года.
Беженцы из Украины
К концу 2022 года, по информации ООН, 11,6 млн украинцы считались перемещенными лицами.
Из них 5,9 млн. вынужденно изменили место жительства внутри Украины.
5,7 млн украинцев уехали от ужасов войны в другие страны.
"Эти цифры показывают нам, что некоторые люди слишком быстро бросаются в конфликт и слишком медленно находят решение. Следствием этого является разорение, перемещение и страдание для каждого из миллионов людей, насильственно изгнанных из своих домов", — подчеркнул верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Напомним, что в Бельгии беженец из Украины обогатился на 500 тысяч евро. Наш соотечественник решил поискать счастья в мгновенной лотерее. И эта попытка оказалась удачной.