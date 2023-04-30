Скільки українських дітей стали жертвами агресії Росії
Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули щонайменше 477 українських дітей. Ще 955 дістали поранення.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Скільки дітей постраждало від агресії РФ
"Станом на ранок 30 квітня 2023 року більше ніж 1432 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 477 дітей загинули та понад 955 отримали поранення різного ступеню тяжкості", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, протягом вчорашнього дня стало відомо ще про двох загиблих дітей у м. Умань Черкаської області через руйнування під’їзду багатоповерхівки, в який влучила російська ракета 28 квітня.
"Внаслідок цієї атаки держави-агресора загинуло 23 людини. Серед загиблих — шестеро дітей", — розповіли в ОГПУ.
Також 28 квітня внаслідок обстрілу окупантами Миколаєва дістав поранення 11-річний хлопчик. Окрім того, 29 квітня через обстріл ворогом смт Малотаранівка Донецької області отримала поранення 16-річна дівчина.
Де найбільше постраждало дітей
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 452, Харківській — 275, Київській — 128, Херсонській — 94, Запорізькій — 89, Миколаївській — 88, Чернігівській — 69, Дніпропетровській — 67, Луганській — 66.
"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — додали в Офісі генпрокурора.
Нагадаємо, в Умані 28 квітня, близько 04:30 години, під час масованої російської атаки на Україну, сталося влучання у житловий дев'ятиповерховий будинок. В результаті удару загинули 23 людини, із яких шестеро — діти.
Аварійно-рятувальні роботи завершилися 29 квітня близько 16 години.
В місті та Черкаській області оголошено триденну жалобу через масований обстріл. Усі святкові заходи скасовано на невизначений термін.
Окрім Черкащини росіяни атакували Дніпро та Київщину. У Дніпрі загинули жінка й дитина, четверо людей поранені.