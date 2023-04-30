Скільки українських дітей стали жертвами агресії Росії

Дитячі фото та іграшки на місці обстрілу в місті Умань, Черкаська область, Україна, 29 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули щонайменше 477 українських дітей. Ще 955 дістали поранення.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

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Скільки дітей постраждало від агресії РФ

"Станом на ранок 30 квітня 2023 року більше ніж 1432 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 477 дітей загинули та понад 955 отримали поранення різного ступеню тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, протягом вчорашнього дня стало відомо ще про двох загиблих дітей у м. Умань Черкаської області через руйнування під’їзду багатоповерхівки, в який влучила російська ракета 28 квітня.

"Внаслідок цієї атаки держави-агресора загинуло 23 людини. Серед загиблих — шестеро дітей", — розповіли в ОГПУ.

Також 28 квітня внаслідок обстрілу окупантами Миколаєва дістав поранення 11-річний хлопчик. Окрім того, 29 квітня через обстріл ворогом смт Малотаранівка Донецької області отримала поранення 16-річна дівчина.

Де найбільше постраждало дітей

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 452, Харківській — 275, Київській — 128, Херсонській — 94, Запорізькій — 89, Миколаївській — 88, Чернігівській — 69, Дніпропетровській — 67, Луганській — 66.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, в Умані 28 квітня, близько 04:30 години, під час масованої російської атаки на Україну, сталося влучання у житловий дев'ятиповерховий будинок. В результаті удару загинули 23 людини, із яких шестеро — діти.

Аварійно-рятувальні роботи завершилися 29 квітня близько 16 години.

В місті та Черкаській області оголошено триденну жалобу через масований обстріл. Усі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

Окрім Черкащини росіяни атакували Дніпро та Київщину. У Дніпрі загинули жінка й дитина, четверо людей поранені.