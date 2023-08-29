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Через брак піхоти РФ розгортає елітні підрозділи на вразливих позиціях оборони: аналіз ISW

29 серпня 2023 07:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Через брак піхоти РФ розгортає елітні підрозділи на вразливих позиціях оборони: аналіз ISW
Російські військові в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія розгортає відносно елітні російські повітряно-десантні війська через шалений брак піхоти. Їх кидають для захисту вразливих позицій від українських контрнаступів. 

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW)

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Російське військове командування продовжує збільшувати відносно елітні російські ВДВ, розгортаючи їх для захисту вразливих позицій від українських контрнаступів.

Відтак, опубліковані геолокаційні кадри свідчать про те, що російське військове командування розгорнуло частини російської 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії (ВДВ) для посилення російських позицій біля Роботиного, ймовірно, з району Кремінної Луганської області.

Аналітики ISW підмітили, що елементи майже всіх російських формувань ВДВ діють у районах, де українські сили проводять контрнаступальні операції, і ця бічна передислокація додатково свідчить про те, що російські сили можуть використовувати відносно елітні підрозділи для посилення критичних секторів лінії фронту.

Раніше російські війська передислокували 7 гвардійську гірську дивізію ВДВ з Херсонської області для підтримки оборони Росії у східній і західній Запорізькій областях і перекинули інші сили ВДВ з Луганської області для оборони від українських контрнаступів на флангах Бахмута.

У разі контрнаступу України РФ  постійно покладається на формування ВДВ і як наступальну, і як оборонну силу, і вони, ймовірно, деградували з високого оперативного темпу.

"Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність Росії підтримувати складні оборонні операції та майже напевно завадить будь-якому наміру Росії відновити масштабні наступальні операції, які в основному покладаються на відносно елітну піхоту, якої Росії зараз не вистачає", — підсумували аналітики.

Нагадаємо,  22 серпня, офіційно повідомили, що Збройні сили України звільнили Роботине Запорізької області. Так, після довгих місяців пекельної боротьби захисники зайшли в селище та закріпилися там.

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