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Як українські захисники звільняли Роботине: рідкісні кадри з передової

26 серпня 2023 23:27
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Інна Буряк
редактор
Як українські захисники звільняли Роботине: рідкісні кадри з передової
Українські захисники на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно, 22 серпня, офіційно повідомили, що Збройні сили України звільнили Роботине Запорізької області. Так, після довгих місяців пекельної боротьби захисники зайшли в селище та закріпилися там.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

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"Роботине. Звільнене ціною неймовірних зусиль, бо це дуже важлива точка фронту!" — зазначено під відео.

Канал подякував українським захисникам та закликав не забувати, "якою страшною ціною дається кожен крок вперед Сил оборони України".

Нагадаємо, що військовослужбовці 47 окремої механізованої бригади зайшли в село Роботине, що у Запорізькій області. Перш за все, захисники організували евакуацію місцевих жителів через постійні ворожі обстріли. 

Також ми повідомляли, що успіхи ЗСУ в боях за Роботине та навколо нього розширюють прорив оборонних ліній російської армії українськими бійцями. Тепер під загрозою друга лінія оборони окупантів.

Додамо, що ситуація на південному напрямку, попри щоденні успіхи з боку України, залишається важкою та напруженою. Проте ЗСУ продовжують "допікати" окупантів і створюють їм логістичні проблеми.

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