Из-за нехватки пехоты РФ развертывает элитные подразделения на уязвимых позициях обороны: анализ ISW

Российские военные в Украине. Фото: росСМИ

Россия разворачивает относительно элитные российские воздушно-десантные войска из-за безумной нехватки пехоты. Их бросают для защиты уязвимых позиций от украинских контрнаступлений.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Российское военное командование продолжает увеличивать относительно элитные российские ВДВ, разворачивая их для защиты уязвимых позиций от украинских контрнаступлений.

Следовательно, опубликованные геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российское военное командование развернуло части российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (ВДВ) для усиления российских позиций у Работино, вероятно, из района Кременной Луганской области.

Аналитики ISW подметили, что элементы почти всех российских формирований ВДВ действуют в районах, где украинские силы проводят контрнаступательные операции, и эта боковая передислокация свидетельствует о том, что российские силы могут использовать относительно элитные подразделения для усиления критических секторов линии фронта.

Ранее российские войска передислоцировали 7-ю гвардейскую горную дивизию ВДВ из Херсонской области для поддержки обороны России в восточной и западной Запорожской областях и перебросили другие силы ВДВ из Луганской области для обороны от украинских контрнаступлений на флангах Бахмута.

В случае контрнаступления Украины РФ постоянно возлагается на формирование ВДВ и как наступательную, и как оборонительную силу, и они, вероятно, деградировали с высокого оперативного темпа.

"Деградация этих сил, вероятно, ослабит способность России поддерживать сложные оборонные операции и почти наверняка помешает любому намерению России восстановить масштабные наступательные операции, которые в основном полагаются на относительно элитную пехоту, которой России сейчас не хватает", — подытожили аналитики.

Напомним, 22 августа официально сообщили, что Вооруженные силы Украины освободили Работино Запорожской области. Так, после долгих месяцев адской борьбы защитники зашли в поселок и закрепились там.