Через нічну атаку і знеструмлення в Україні запізнюється 15 пасажирських поїздів

Півтора десятки поїздів вимушено затримуються

Превентивне відімкнення електроенергії через нічну ракетну атаку російських окупаційних військ вплинуло на роботу Укрзалізниці. 15% пасажирських поїздів рухаються із затримкою.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Затримки через відключення світла

Внаслідок нічної атаки на українські енергетичні об’єкти в Україні було знеструмлено частину ділянок залізниці.

Через це УЗ задіяла резервні тепловози, але затримок пасажирських поїздів уникнути не вдалося.

Які рейси запізнюються

Станом на 6 годину ранку із 98 рейсів Укрзалізниці затримувалися 15.

Десять з них — більш ніж на годину.

Список рейсів, які слідують із запізненням:

№191/192 Краматорськ Одеса +2:51

№7/8 Одеса Харків +2:42

№91/92 Харків Одеса +2:31

№53/54 Одеса Дніпро +2:23

№29/30 Ужгород Київ +1:54

№7/8 Чернівці Київ +1:52

№43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38

№95/96 Рахів Київ +1:17

№23/24 Хелм Київ +1:14

№31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11

№119/120 Львів Запоріжжя +0:55

№77/78 Одеса Ковель +0:51

№749/750 Київ Відень +0:40

№45/46 Харків Ужгород +0:32

№3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Фото: Укрзалізниця