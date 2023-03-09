Через нічну атаку і знеструмлення в Україні запізнюється 15 пасажирських поїздів
Превентивне відімкнення електроенергії через нічну ракетну атаку російських окупаційних військ вплинуло на роботу Укрзалізниці. 15% пасажирських поїздів рухаються із затримкою.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
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Затримки через відключення світла
Внаслідок нічної атаки на українські енергетичні об’єкти в Україні було знеструмлено частину ділянок залізниці.
Через це УЗ задіяла резервні тепловози, але затримок пасажирських поїздів уникнути не вдалося.
Які рейси запізнюються
Станом на 6 годину ранку із 98 рейсів Укрзалізниці затримувалися 15.
Десять з них — більш ніж на годину.
Список рейсів, які слідують із запізненням:
- №191/192 Краматорськ Одеса +2:51
- №7/8 Одеса Харків +2:42
- №91/92 Харків Одеса +2:31
- №53/54 Одеса Дніпро +2:23
- №29/30 Ужгород Київ +1:54
- №7/8 Чернівці Київ +1:52
- №43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38
- №95/96 Рахів Київ +1:17
- №23/24 Хелм Київ +1:14
- №31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11
- №119/120 Львів Запоріжжя +0:55
- №77/78 Одеса Ковель +0:51
- №749/750 Київ Відень +0:40
- №45/46 Харків Ужгород +0:32
- №3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30
Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.
Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.
Фото: Укрзалізниця