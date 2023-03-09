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Через нічну атаку і знеструмлення в Україні запізнюється 15 пасажирських поїздів

9 березня 2023 07:21
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Півтора десятки поїздів вимушено затримуються
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Превентивне відімкнення електроенергії через нічну ракетну атаку російських окупаційних військ вплинуло на роботу Укрзалізниці. 15% пасажирських поїздів рухаються із затримкою.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Внаслідок нічної атаки на українські енергетичні об’єкти в Україні було знеструмлено частину ділянок залізниці.

Через це УЗ задіяла резервні тепловози, але затримок пасажирських поїздів уникнути не вдалося.

Які рейси запізнюються

Станом на 6 годину ранку із 98 рейсів Укрзалізниці затримувалися 15.

Десять з них — більш ніж на годину.

Список рейсів, які слідують із запізненням:

  • №191/192 Краматорськ Одеса +2:51
  • №7/8 Одеса Харків +2:42
  • №91/92 Харків Одеса +2:31
  • №53/54 Одеса Дніпро +2:23
  • №29/30 Ужгород Київ +1:54
  • №7/8 Чернівці Київ +1:52
  • №43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38
  • №95/96 Рахів Київ +1:17
  • №23/24 Хелм Київ +1:14
  • №31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11
  • №119/120 Львів Запоріжжя +0:55
  • №77/78 Одеса Ковель +0:51
  • №749/750 Київ Відень +0:40
  • №45/46 Харків Ужгород +0:32
  • №3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Фото: Укрзалізниця

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