Из-за ночной атаки и обесточивания в Украине опаздывают 15 пассажирских поездов
Превентивное отключение электроэнергии из-за ночной ракетной атаки российских оккупационных войск повлияло на работу Укрзализныци. 15% пассажирских поездов следуют с задержкой.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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Задержки из-за отключения света
В результате ночной атаки на украинские энергетические объекты в Украине была обесточена часть участков железной дороги.
Поэтому УЗ задействовала резервные тепловозы, но задержек пассажирских поездов избежать не удалось.
Какие рейсы опаздывают
На 6 часов утра из 98 рейсов Укрзализныци задерживались 15.
Десять из них более чем на час.
Список рейсов, следующих с опозданием:
- №191/192 Краматорск Одесса +2:51
- №7/8 Одесса Харьков +2:42
- №91/92 Харьков Одесса +2:31
- №53/54 Одесса Днепр +2:23
- №29/30 Ужгород Киев +1:54
- №7/8 Черновцы Киев +1:52
- №43/44 Киев Ивано-Франковск +1:38
- №95/96 Рахов Киев +1:17
- №23/24 Хелм Киев +1:14
- №31/32 Перемышль Запорожья +1:11
- №119/120 Львов Запорожье +0:55
- №77/78 Одесса Ковель +0:51
- №749/750 Киев Вена +0:40
- №45/46 Харьков Ужгород +0:32
- №3/4 Запорожье Ужгород +0:30
Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.
Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.
Фото: Укрзализныця