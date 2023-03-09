Из-за ночной атаки и обесточивания в Украине опаздывают 15 пассажирских поездов

Полтора десятка поездов вынужденно задерживаются

Превентивное отключение электроэнергии из-за ночной ракетной атаки российских оккупационных войск повлияло на работу Укрзализныци. 15% пассажирских поездов следуют с задержкой.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Задержки из-за отключения света

В результате ночной атаки на украинские энергетические объекты в Украине была обесточена часть участков железной дороги.

Поэтому УЗ задействовала резервные тепловозы, но задержек пассажирских поездов избежать не удалось.

Какие рейсы опаздывают

На 6 часов утра из 98 рейсов Укрзализныци задерживались 15.

Десять из них более чем на час.

Список рейсов, следующих с опозданием:

№191/192 Краматорск Одесса +2:51

№7/8 Одесса Харьков +2:42

№91/92 Харьков Одесса +2:31

№53/54 Одесса Днепр +2:23

№29/30 Ужгород Киев +1:54

№7/8 Черновцы Киев +1:52

№43/44 Киев Ивано-Франковск +1:38

№95/96 Рахов Киев +1:17

№23/24 Хелм Киев +1:14

№31/32 Перемышль Запорожья +1:11

№119/120 Львов Запорожье +0:55

№77/78 Одесса Ковель +0:51

№749/750 Киев Вена +0:40

№45/46 Харьков Ужгород +0:32

№3/4 Запорожье Ужгород +0:30

Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

Фото: Укрзализныця