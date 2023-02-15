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Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​Через велику кількість втрат окупанти почали використовувати мобільні крематорії, — Генштаб arrow

​​​​​​​Через велику кількість втрат окупанти почали використовувати мобільні крематорії, — Генштаб

15 лютого 2023 07:20
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
В Криму трупи ліквідованих окупантів спалюють у мобільному крематорії
Мобільний крематорій для російських солдат запрацював у Криму
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Російське військове командування знайшло вихід, як приховати велику кількість втрат на війні. Для цього біля окупованого Сімферополя запрацював мобільний крематорій.

Про це повідомляє у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Приховування російських втрат

За інформацією української розвідки, російські загарбники з метою приховування великої кількості втрат вирішили використати мобільні крематорії.

Один із таких запрацював в районі села Красна Зорька Сімферопольського району окупованої Автономної Республіки Крим.

Обсяги робіт

Відомо, що цей мобільний крематорій працює цілодобово.

Біля нього завжди спостерігається черга з військових вантажних автомобілів, яких постійно нараховується близько десятка.

Цими автомобілями окупанти звозять трупи російських військових з фронту.

Місцеве цивільне населення цей мобільний крематорій не обслуговує.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що такий же мобільний крематорій окупанти привезли на територію підприємства "Придніпровська Біотес" у місті Токмак Запорізької області.

Фото з російських ЗМІ

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