В Криму трупи ліквідованих окупантів спалюють у мобільному крематорії

Через велику кількість втрат окупанти почали використовувати мобільні крематорії, — Генштаб
Російське військове командування знайшло вихід, як приховати велику кількість втрат на війні. Для цього біля окупованого Сімферополя запрацював мобільний крематорій.
Про це повідомляє у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
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Приховування російських втрат
За інформацією української розвідки, російські загарбники з метою приховування великої кількості втрат вирішили використати мобільні крематорії.
Один із таких запрацював в районі села Красна Зорька Сімферопольського району окупованої Автономної Республіки Крим.
Обсяги робіт
Відомо, що цей мобільний крематорій працює цілодобово.
Біля нього завжди спостерігається черга з військових вантажних автомобілів, яких постійно нараховується близько десятка.
Цими автомобілями окупанти звозять трупи російських військових з фронту.
Місцеве цивільне населення цей мобільний крематорій не обслуговує.
Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що такий же мобільний крематорій окупанти привезли на територію підприємства "Придніпровська Біотес" у місті Токмак Запорізької області.
Фото з російських ЗМІ