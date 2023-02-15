В Крыму трупы ликвидированных оккупантов сжигают в мобильном крематории

Мобильный крематорий для российских солдат заработал в Крыму

Российское военное командование нашло выход, как скрыть большое количество потерь на войне. Для этого у оккупированного Симферополя заработал мобильный крематорий.

Об этом сообщает в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Сокрытие российских потерь

По информации украинской разведки, российские захватчики с целью утаивания большого количества потерь решили использовать мобильные крематории.

Один из таких заработал в районе села Красная Зорька Симферопольского района оккупированной Автономной Республики Крым.

Объемы работ

Известно, что мобильный крематорий работает круглосуточно.

Возле него всегда наблюдается очередь из военных грузовых автомобилей, которых постоянно насчитывается около десятка.

Этими автомобилями оккупанты свозят трупы российских военных с фронта.

Местное гражданское население этот мобильный крематорий не обслуживает.

Напомним, в начале февраля стало известно, что такой же мобильный крематорий оккупанты привезли на территорию предприятия "Приднепровская Биотес" в городе Токмак Запорожской области.

Фото из российских СМИ