Черга автомобілів на кордоні України. Фото: ДПСУ

Станом на 19 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 19 червня

Станом на 05:30 19 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 19 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Актуальні новини про перетин кордону

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні запровадили воєнний стан та заборонили чоловікам призовного віку перетинати кордон. Але є деякі категорії, яким дозволено це робити за сімейними обставинами.

Також ми писали, що в Україні змінилися деякі правила перетину кордону. Відтак створять спеціальний реєстр осіб, яким заборонять це робити.

Додамо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну чимало наших земляків змушені буди шукати прихисток за кордоном. Міністерство закордонних справ України, аби допомогти українцям, запустило спеціальний чат-бот, який надаватиме необхідні консультації.