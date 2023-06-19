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Черги на кордоні України: яка ситуація 19 червня

19 червня 2023 06:09
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Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України 19 червня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: ДПСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на 19 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 19 червня

Станом на 05:30 19 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 19 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Актуальні новини про перетин кордону

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні запровадили воєнний стан та заборонили чоловікам призовного віку перетинати кордон. Але є деякі категорії, яким дозволено це робити за сімейними обставинами. 

Також ми писали, що в Україні змінилися деякі правила перетину кордону. Відтак створять спеціальний реєстр осіб, яким заборонять це робити. 

Додамо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну чимало наших земляків змушені буди шукати прихисток за кордоном. Міністерство закордонних справ України, аби допомогти українцям, запустило спеціальний чат-бот, який надаватиме необхідні консультації.

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