Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: ГНСУ

По состоянию на 19 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 19 июня

По состоянию на 05:30 19 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 19 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Актуальные новости о пересечении границы

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине ввели военное положение и запретили мужчинам призывного возраста пересекать границу. Но есть некоторые категории, которым разрешено это делать по семейным обстоятельствам.

Также мы писали, что в Украине изменились некоторые правила пересечения границы. Следовательно, создадут специальный реестр лиц, которым запретят это делать.

Добавим, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие наши земляки вынуждены были искать убежищ за границей. Министерство иностранных дел Украины, чтобы помочь украинцам, запустило специальный чат-бот, который будет предоставлять необходимые консультации.