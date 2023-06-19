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Очереди на границе Украины: какая ситуация 19 июня

19 июня 2023 06:09
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Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины 19 июня
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: ГНСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По состоянию на 19 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 19 июня

По состоянию на 05:30 19 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 19 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Актуальные новости о пересечении границы

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине ввели военное положение и запретили мужчинам призывного возраста пересекать границу. Но есть некоторые категории, которым разрешено это делать по семейным обстоятельствам.

Также мы писали, что в Украине изменились некоторые правила пересечения границы. Следовательно, создадут специальный реестр лиц, которым запретят это делать.

Добавим, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие наши земляки вынуждены были искать убежищ за границей. Министерство иностранных дел Украины, чтобы помочь украинцам, запустило специальный чат-бот, который будет предоставлять необходимые консультации.

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