Черга автомобілів на кордоні України. Фото: ДПСУ

Станом на 23 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Читайте також:

Черги на кордоні України 23 червня

Станом на 00:00 23 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" — 20 л/а, 14 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" — 50 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" — 80 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 70 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 14 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);

"Смільниця" — 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Угорщина:

"Лужанка" — 30 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що гастрономічна атака на українсько-білоруському кордоні не вщухає. Після борщу, хліба та сала, білоруські прикордонники взялися на горілку. Вони знову записали відеозвернення до наших охоронців кордону.