Черги на кордоні України: яка ситуація 23 червня
Станом на 23 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Черги на кордоні України 23 червня
Станом на 00:00 23 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" — 20 л/а, 14 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" — 50 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" — 80 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 70 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 14 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);
- "Смільниця" — 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).
Угорщина:
- "Лужанка" — 30 л/а, 0 пішоходів.
Нагадаємо, що гастрономічна атака на українсько-білоруському кордоні не вщухає. Після борщу, хліба та сала, білоруські прикордонники взялися на горілку. Вони знову записали відеозвернення до наших охоронців кордону.