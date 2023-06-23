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Очереди на границе Украины: какая ситуация 23 июня

23 июня 2023 06:13
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Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины 23 июня
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: ГНСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По состоянию на 23 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 23 июня

По состоянию на 00:00 23 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 20 л/а, 14 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 50 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" — 80 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 70 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 14 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
  • "Смольница" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Венгрия:

  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, что гастрономическая атака на украинско-белорусской границе не утихает. После борща, хлеба и сала белорусские пограничники взялись на водку. Они снова записали видеообращение к нашим охранникам границы.

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