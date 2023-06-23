Очереди на границе Украины: какая ситуация 23 июня
По состоянию на 23 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на границе Украины 23 июня
По состоянию на 00:00 23 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 20 л/а, 14 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 50 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" — 80 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 70 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 14 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
- "Смольница" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).
Венгрия:
- "Лужанка" — 30 л/а, 0 пешеходов.
Напомним, что гастрономическая атака на украинско-белорусской границе не утихает. После борща, хлеба и сала белорусские пограничники взялись на водку. Они снова записали видеообращение к нашим охранникам границы.