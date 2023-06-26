Черга автомобілів на кордоні України. Фото: google.com

Станом на 26 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Читайте також:

Черги на кордоні України 26 червня

Станом на 00:00 26 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" — 30 л/а, 9 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Нижанковичі" — 52 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Нагадаємо, що на кордоні України з Білоруссю пролунало звернення до прикордонників сусідньої держави. Керівництво країни, а саме Олександра Лукашенка, відправили слідом за російським кораблем.