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Черги на кордоні України: яка ситуація 26 червня

26 червня 2023 06:06
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Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України 26 червня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на 26 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 26 червня

Станом на 00:00 26 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Грушів" — 30 л/а, 9 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Нижанковичі" — 52 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Нагадаємо, що на кордоні України з Білоруссю пролунало звернення до прикордонників сусідньої держави. Керівництво країни, а саме Олександра Лукашенка, відправили слідом за російським кораблем.

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