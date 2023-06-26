Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: google.com

По состоянию на 26 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 26 июня

По состоянию на 00:00 26 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 30 л/а, 9 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Нижанковичи" — 52 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Напомним, что на границе Украины с Беларусью прозвучало обращение к пограничникам соседнего государства. Руководство страны, а именно Александра Лукашенко, отправили вслед за российским кораблем.