Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На кордоні України з Білоруссю звернулися до прихильників Лукашенка arrow

На кордоні України з Білоруссю звернулися до прихильників Лукашенка

24 червня 2023 16:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На кордоні України з Білоруссю звернулися до прихильників Лукашенка
Українські прикордонники. Фото: ДПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На кордоні України з Білоруссю пролунало звернення до прикордонників сусідньої держави. Керівництво країни, а саме Олександра Лукашенка, відправили слідом за російським кораблем.

Відповідне відео з'явилося у телеграм-каналах.

Читайте також:

Що сказали у зверненні

На відео можна почути, як жінка звертається до прикордонників білоруською мовою та називає їхні ІПСО невдалими. 

Також їм нагадали, що Білорусь підтримує Росію у війні з Україною та перебуває під впливом російської пропаганди. У зверненні зазначили, що той, кому подобається воювати проти українців, не є білорусом, адже справжні громадяни цієї країни проти Лукашенка. Їх закликали не бути терплячими, адже на їх самих через це чекає трагедія.

Крім того, у зверненні застерегли тих, хто захоче перетнути кордон зі зброєю в руках.

"Обов'язково візьміть з собою ваше борошно, ви про нього недавно згадували, адже воно вам знадобиться, коли ми будемо робити з вас класичні білоруські деруни!" — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше засновник білоруської десантно-штурмової групи у складі ЗСУ Валерій Сахащик звернувся до білоруських військових. Він наголосив, що білоруси мають швидко вирішувати, що робити далі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB