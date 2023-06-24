На кордоні України з Білоруссю звернулися до прихильників Лукашенка

Українські прикордонники. Фото: ДПСУ

На кордоні України з Білоруссю пролунало звернення до прикордонників сусідньої держави. Керівництво країни, а саме Олександра Лукашенка, відправили слідом за російським кораблем.

Відповідне відео з'явилося у телеграм-каналах.

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Що сказали у зверненні

На відео можна почути, як жінка звертається до прикордонників білоруською мовою та називає їхні ІПСО невдалими.

Також їм нагадали, що Білорусь підтримує Росію у війні з Україною та перебуває під впливом російської пропаганди. У зверненні зазначили, що той, кому подобається воювати проти українців, не є білорусом, адже справжні громадяни цієї країни проти Лукашенка. Їх закликали не бути терплячими, адже на їх самих через це чекає трагедія.

Крім того, у зверненні застерегли тих, хто захоче перетнути кордон зі зброєю в руках.

"Обов'язково візьміть з собою ваше борошно, ви про нього недавно згадували, адже воно вам знадобиться, коли ми будемо робити з вас класичні білоруські деруни!" — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше засновник білоруської десантно-штурмової групи у складі ЗСУ Валерій Сахащик звернувся до білоруських військових. Він наголосив, що білоруси мають швидко вирішувати, що робити далі.