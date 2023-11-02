Чергова повітряна тривога зараз 2 листопада — в які області можуть поцілити ракети

Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз, 2 листопада, знову охоплює частину областей. Так, під загрозою ракетного обстрілу Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та інші. Сьогодні вночі вже оголошували тривогу близько 01:00.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Чергова повітряна тривога зараз 2 листопада

Оновлено 02:03. Українські захисники попереджають про ракетну небезпеку в низці південних та центральних регіонів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі небезпека поширилась на п'ять областей:

Кіровоградську,

Дніпропетровську,

Запорізьку,

Херсонську,

Миколаївську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:10. Деякі місцеві пабліки повідомляли про ракету в напрямку Дніпра. Попередньо ціль припинила існування з невідомих причин.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"

Оновлено 02:14. ЗМІ знову попереджають про ракету в напрямку Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, це може бути фальш-ціль.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"

Оновлено 02:20. За даними "Николаевского Ванька", це ймовірно була ракета типу Х-59.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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