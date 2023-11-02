Чергова повітряна тривога зараз 2 листопада — в які області можуть поцілити ракети

Чергова повітряна тривога — в які області можуть поцілити ракети
Повітряна тривога в Україні зараз, 2 листопада, знову охоплює частину областей. Так, під загрозою ракетного обстрілу Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та інші. Сьогодні вночі вже оголошували тривогу близько 01:00.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Чергова повітряна тривога зараз 2 листопада
Оновлено 02:03. Українські захисники попереджають про ракетну небезпеку в низці південних та центральних регіонів.
Наразі небезпека поширилась на п'ять областей:
- Кіровоградську,
- Дніпропетровську,
- Запорізьку,
- Херсонську,
- Миколаївську.
Оновлено 02:10. Деякі місцеві пабліки повідомляли про ракету в напрямку Дніпра. Попередньо ціль припинила існування з невідомих причин.
Оновлено 02:14. ЗМІ знову попереджають про ракету в напрямку Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, це може бути фальш-ціль.
Оновлено 02:20. За даними "Николаевского Ванька", це ймовірно була ракета типу Х-59.
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