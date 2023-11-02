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Повітряна тривога охоплює країну — які області під загрозою обстрілу

2 листопада 2023 01:28
оновлено: 01:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 2 листопада — які області під загрозою обстрілу
Ракети запускають у нічне небо. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 2 листопада, почалася близько 01:00. Станом на зараз "почервоніли" вже Запорізька, Миколаївська та інші області. Там є загроза застосування авіаційного озброєння. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 2 листопада

Оновлено 01:30. Військові пояснили причину повітряної тривоги на півдні України. За їх словами, було зафіксовано активність ворожої тактичної авіації. Тому є загроза застосування авіаційного озброєння в "червоних" областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином під загрозою обстрілу такі області:

  • Запорізька,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Одеська.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 2 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в британській розвідці розповіли, чим РФ атакує пріоритетні цілі в Україні. Там зазначили, що це одне з найефективніших нових озброєнь, яке РФ використовувала в Україні за останній рік.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав до посилення української ППО напередодні зими. Також міністр пояснив, чому це важливо зробити саме зараз.

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