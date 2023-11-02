Повітряна тривога зараз 2 листопада — які області під загрозою обстрілу

Ракети запускають у нічне небо. Фото: росЗМІ

Повітряна тривога в Україні зараз, 2 листопада, почалася близько 01:00. Станом на зараз "почервоніли" вже Запорізька, Миколаївська та інші області. Там є загроза застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 2 листопада

Оновлено 01:30. Військові пояснили причину повітряної тривоги на півдні України. За їх словами, було зафіксовано активність ворожої тактичної авіації. Тому є загроза застосування авіаційного озброєння в "червоних" областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином під загрозою обстрілу такі області:

Запорізька,

Миколаївська,

Херсонська,

Одеська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в британській розвідці розповіли, чим РФ атакує пріоритетні цілі в Україні. Там зазначили, що це одне з найефективніших нових озброєнь, яке РФ використовувала в Україні за останній рік.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав до посилення української ППО напередодні зими. Також міністр пояснив, чому це важливо зробити саме зараз.