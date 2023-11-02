Очередная воздушная тревога сейчас 2 ноября — в какие области могут попасть ракеты

Очередная воздушная тревога - в какие области могут попасть ракеты
Воздушная тревога в Украине сейчас, 2 ноября, снова охватывает часть областей. Так, под угрозой ракетных обстрелов Днепропетровска, Запорожская, Херсонская и другие. Сегодня ночью уже объявляли тревогу около 01:00.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Очередная воздушная тревога сейчас 2 ноября
Обновлено 02:03. Украинские защитники предупреждают о ракетной опасности в ряде южных и центральных регионов.
Теперь опасность распространилась на пять областей:
- Кировоградская,
- Днепропетровске,
- Запорожская,
- Херсонскую,
- Николаевскую.
Обновлено 02:10. Некоторые местные паблики сообщали о ракете в направлении Днепра. Предварительно цель прекратила существование по неизвестным причинам.
Обновлено 02:14. СМИ снова предупреждают о ракете в направлении Днепропетровской области. По предварительной информации это может быть фальш-цель.
Обновлено 02:20. По данным "Николаевского Ванька", это, вероятно, была ракета типа Х-59.
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