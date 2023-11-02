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Очередная воздушная тревога - в какие области могут попасть ракеты

2 ноября 2023 02:02
обновлено: 02:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очередная воздушная тревога сейчас 2 ноября — в какие области могут попасть ракеты
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 2 ноября, снова охватывает часть областей. Так, под угрозой ракетных обстрелов Днепропетровска, Запорожская, Херсонская и другие. Сегодня ночью уже объявляли тревогу около 01:00.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Очередная воздушная тревога сейчас 2 ноября

Обновлено 02:03. Украинские защитники предупреждают о ракетной опасности в ряде южных и центральных регионов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Теперь опасность распространилась на пять областей:

  • Кировоградская,
  • Днепропетровске,
  • Запорожская,
  • Херсонскую,
  • Николаевскую.
Воздушная тревога в Украине сегодня, 2 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:10. Некоторые местные паблики сообщали о ракете в направлении Днепра. Предварительно цель прекратила существование по неизвестным причинам.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Инфо"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Инфо"

Обновлено 02:14. СМИ снова предупреждают о ракете в направлении Днепропетровской области. По предварительной информации это может быть фальш-цель.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Инфо"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Инфо"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Карта воздушных тревог"

Обновлено 02:20. По данным "Николаевского Ванька", это, вероятно, была ракета типа Х-59.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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