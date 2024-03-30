Коли Європа відправить снаряди України

Артилерійські снаряди. Фото: Радіо Свобода

На ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України, як і раніше, не вистачає грошей, — заявляють у Міністерстві оборони Естонії. Незважаючи на те, що вже двадцять країн ЄС та НАТО погодилися надати фінансову допомогу.

Про це в ефірі естонського телеканалу ETV розповів міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Читайте також:

Частину снарядів доставлять в Україну за кілька місяців, решту — наприкінці року

У рамках чеської ініціативи планується закуповувати боєприпаси в Євросоюзі та за його межами. За словами глави оборонного відомства Естонії, у світі є місця, де можна купити снаряди, але питання у тому, чи є на це гроші.

"Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, то це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші — трохи дешевше. Було б чудово, якби все вдалося зробити. На даний момент можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів", — заявив Ханно Певкур.

Гроші шукатимуть у країнах Північної та Центральної Європи. Зокрема, раніше Франція заявила, що готова зробити свій — відчутний — внесок у закупівлю снарядів для України.

У Міноборони Естонії не беруться прогнозувати, коли саме снаряди потраплять на український фронт. Оскільки перед відправкою деякі партії боєприпасів мають пройти перевірку. Експерти оцінять, в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання. Можливо, частину артснарядів відправлять українським військовим за кілька місяців, каже Певкур, другу частину — наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, 29 березня Президент України Володимир Зеленський припустив, що українським захисникам доведеться відступити для захисту своїх позицій на фронті та економії боєприпасів.

Раніше ми повідомляли, що країни, які долучилися до чеської ініціативи щодо закупівлі артснарядів для України, підписали угоду, яка передбачає мільйон боєприпасів для нашої країни.