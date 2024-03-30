Коли Європа відправить снаряди України

Артиллерийские снаряды. Фото: Радио Свобода

На инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины по-прежнему не хватает денег, — заявляют в Министерстве обороны Эстонии. Несмотря на то, что уже двадцать стран ЕС и НАТО согласились оказать финансовую помощь в проведении закупок.

Об этом в эфире эстонского телеканала ETV рассказал Министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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Часть снарядов доставят в Украину через пару месяцев, остальные — в конце года

В рамках чешской инициативы планируется закупать боеприпасы в Евросоюзе и за его пределами. По словам главы оборонного ведомства Эстонии, в мире есть места, где можно купить снаряды, но вопрос в том, есть ли на это деньги.

"Если мы говорим о миллионе снарядов, то это около трех миллиардов евро. Есть разные калибры, меньшие немного дешевле. Было бы здорово, если бы все удалось сделать. На данный момент можно сказать, что денег не хватает больше, чем снарядов", — заявил Ханно Певкур.

Деньги будут искать в странах Северной и Центральной Европы. В частности, ранее Франция заявила, что готова сделать свой — ощутимый — вклад в закупку снарядов для Украины.

В Минобороны Эстонии не берутся прогнозировать, когда снаряды попадут на фронт в Украину. Поскольку перед отправкой некоторые партии боеприпасов должны пройти проверку. Эксперты оценят, в каком они состоянии, пригодны ли вообще к использованию. Возможно, часть артснарядов, отправят украинским военным через пару месяцев, говорит Певкур, вторую часть — только к концу 2024 года.

Напомним, 29 марта Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что украинским защитникам придется отступить для защиты своих позиций на фронте и экономии боеприпасов.

Раньше мы сообщали, что страны, приобщившиеся к чешской инициативе по закупке артснарядов для Украины, подписали соглашение, предусматривающее миллион боеприпасов для нашей страны.