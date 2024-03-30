Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Чешская инициатива по покупке снарядов для Украины — в Минобороны Эстонии сделали заявление arrow

Чешская инициатива по покупке снарядов для Украины — в Минобороны Эстонии сделали заявление

30 марта 2024 15:10
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Коли Європа відправить снаряди України
Артиллерийские снаряды. Фото: Радио Свобода
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

На инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины по-прежнему не хватает денег, — заявляют в Министерстве обороны Эстонии. Несмотря на то, что уже двадцать стран ЕС и НАТО согласились оказать финансовую помощь в проведении закупок. 

Об этом в эфире эстонского телеканала ETV рассказал Министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Читайте также:

Часть снарядов доставят в Украину через пару месяцев, остальные — в конце года

В рамках чешской инициативы планируется закупать боеприпасы в Евросоюзе и за его пределами. По словам главы оборонного ведомства Эстонии, в мире есть места, где можно купить снаряды, но вопрос в том, есть ли на это деньги.

"Если мы говорим о миллионе снарядов, то это около трех миллиардов евро. Есть разные калибры, меньшие немного дешевле. Было бы здорово, если бы все удалось сделать. На данный момент можно сказать, что денег не хватает больше, чем снарядов", — заявил Ханно Певкур.

Деньги будут искать в странах Северной и Центральной Европы. В частности, ранее Франция заявила, что готова сделать свой — ощутимый — вклад в закупку снарядов для Украины. 

В Минобороны Эстонии не берутся прогнозировать, когда снаряды попадут на фронт в Украину. Поскольку перед отправкой некоторые партии боеприпасов должны пройти проверку. Эксперты оценят, в каком они состоянии, пригодны ли вообще к использованию. Возможно, часть артснарядов, отправят украинским военным через пару месяцев, говорит Певкур, вторую часть — только к концу 2024 года. 

Напомним, 29 марта Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что украинским защитникам придется отступить для защиты своих позиций на фронте и экономии боеприпасов.

Раньше мы сообщали, что страны, приобщившиеся к чешской инициативе по закупке артснарядов для Украины, подписали соглашение, предусматривающее миллион боеприпасов для нашей страны.

война
Эстония
Чехия
боеприпасы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК