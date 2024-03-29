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Сырский объяснил, ключевой является западная помощь или собственное производство оружия

29 марта 2024 12:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Сырский объяснил, ключевой является западная помощь или собственное производство оружия
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский отметил военную помощь партнеров и добавил, что без нее украинские войска не достигли бы того успеха, который есть сейчас. Однако задержки в снабжении оружия ощутимо влияют на наступление ВСУ и отражение врага на фронте, поэтому в определенных ситуациях боеприпасов недостаточно. Главком отметил, что Украина начала самостоятельно производить вооружение и это значительно усилило обороноспособность.

Об этом Александр Сырский сообщил в интервью Укринформу в пятницу, 29 марта.

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Сырский выразил благодарность партнерам за поддержку и поставку оружия Украины, потому что без нее "было бы гораздо труднее воевать с коварным и мощным врагом".

В то же время, техники и средств ПВО критически не хватает сейчас. Главком подчеркнул, если бы оружие поступало быстрее и в больших объемах, то, вероятно, ВСУ удалось бы добиться успеха во время Харьковского наступления и удержать Авдеевку. В это время не хватило средств ПВО и артиллерийских снарядов. Также дефицит оружия в Украине оказал влияние на россиян, которые смогли продвинуться еще дальше в Запорожской области.

"Это — не претензия, а констатация факта. Я верю, что наши союзники уже осознали, с кем имеют дело в России, и очень хотели бы видеть наш успех в борьбе с врагом. Нам не хватает оружия, все остальное мы способны сделать сами", — подчеркнул Сырский.

Производство оружия в Украине

Главнокомандующий подчеркнул, что Украина работает ежедневно над наращиванием собственного оборонно-промышленного комплекса. При этом он отметил, что если бы европейцы присоединились и поддержали государство в производстве боеприпасов, то можно было бы избежать "снарядного голода".

"По количеству новаций и собственных разработок оружия, военной техники и главное — по их практическому использованию на поле боя Украина находится в абсолютных лидерах", — рассказал главком.

Как отметил Сырский, отечественные производители используют передовые технологии в изготовлении оружия. Например, украинские дроны, которые известны уже во всем мире и активно помогают ВСУ на фронте. Главком анонсировал создание в государстве образцов западных гаубиц и нарезных минометов, ракет и систем контрбатарейной борьбы.

Напомним, главнокомандующий рассказал о выходе военных из Авдеевки Донецкой области. Военный указал, что это произошло, потому что противник имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений.

Также мы писали о том, что Сырский рассказал о ситуации на фронте. По его словам, сейчас ситуация непростая, но на войне не может быть легко. Силы обороны научились воевать не количеством, а мастерством использования оружия, которое есть.

война
оружие
военная помощь
Украина
ПВО
Александр Сырский
производство

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