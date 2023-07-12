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Чи будуть ЗСУ бити касетними боєприпасами по території Росії: заява Зеленського

12 липня 2023 14:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи будуть ЗСУ бити касетними боєприпасами по території Росії: заява Зеленського
Володимир Зеленський на саміті НАТО. Фото: Reuters/Ints Kalnins
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент України заявив, що Збройні сили України використовуватимуть касетні боєприпаси винятково для ударів по військових цілях. При цьому уражатимуться тільки ті цілі, які розташовані на окупованих територіях України.

Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Питання справедливості

Президент України назвав питання постачання касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки — питанням справедливості.

"Росія постійно використовує касетні боєприпаси на нашій території. Вона воює на нашій території та вбиває наших людей", — нагадав усім присутнім Володимир Зеленський.

Чи будуть ЗСУ бити касетними боєприпасами по РФ

Глава держави прокоментував можливість використання отриманих від Сполучених Штатів касетних боєприпасів у війні, зокрема, на території Російської Федерації.

Зеленський запевнив, що Збройні сили України використовуватимуть ці боєприпаси:

  • винятково на окупованих територіях України;
  • винятково проти військових цілей ворога.

Усе це Президент України підкреслив під час переговорів із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Нагадаємо, 7 липня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів. Також США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 800 млн доларів. 

У Москві тим часом істерично відреагували на надання Україні касетних боєприпасів. Там вважають, що це наближає нову світову війну.

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