США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів: що ще увійде до нового пакета

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Сполучені Штати Америки передадуть Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки. Також США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 800 млн доларів.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу.

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Салліван наголосив, що США не залишать Україну беззахисною в жоден момент цього конфлікту.

Він повідомив, що російські військові застосовують касетні боєприпаси проти України з початку повномасштабного вторгнення.

"Ми визнаємо, що касетні боєприпаси створюють ризик заподіяння шкоди цивільному населенню від боєприпасів, що не розірвалися. Ось чому ми відкладали рішення так довго, як тільки могли", — наголосив Салліван.

Він зазначив, що використання РФ касетних боєприпасів у цьому конфлікті абсолютно неприйнятне, адже загарбники використовують цю зброю для нападу та обстрілів цивільних будівель.

За його словами, існує велика різниця між типом касетних боєприпасів, що використовуються Росією, і тими, які США поставлять Україні.

"Ми маємо запитати себе — чи справді застосування Україною касетних боєприпасів на тій самій території є додатковою шкодою для цивільного населення, враховуючи, що цей район все одно доведеться розміновувати?" — додав Салліван.

На брифінгу радник президента США з національної безпеки наголосив, що це було важке рішення, однак президент Джо Байден все ж погодився передати боєприпаси.

Новий пакет допомоги

Заступник голови Пентагону США з політичних питань Колін Каль повідомив, що США надають Україні новий пакет військової допомоги вартістю понад 800 млн доларів. До нього увійшли касетні боєприпаси та інше озброєння.

додаткові ракети для ЗРК Patriot;

ракети AIM-7 для ППО;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

31 155-мм гаубицю;

155-мм артилерійські снаряди, у тому числі касетні боєприпаси DPICM, та 105-мм снаряди;

32 БМП Bradley;

32 бронетранспортери Stryker;

обладнання для розмінування;

ракети TOW;

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні літальні апарати Penguin;

27 тактичних машин для евакуації техніки;

10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;

стрілецька зброя та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранати;

запасні частини та інше польове обладнання.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни Збройні сили України отримали від Заходу 471 танк. Зважаючи на втрати Росії, кількість танків у арміях обох воюючих країн зрівнялася.

Також ми писали, глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що під час контрнаступу Україна не отримає західних винищувачів F-16. Це довгий процес, який займе тривалу кількість часу.