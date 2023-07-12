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Будут ли ВСУ бить кассетными боеприпасами по территории России: заявление Зеленского

12 июля 2023 14:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Будут ли ВСУ бить кассетными боеприпасами по территории России: заявление Зеленского
Владимир Зеленский на саммите НАТО. Фото: Reuters/Ints Kalnins
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Президент Украины заявил, что Вооруженные силы Украины будут использовать кассетные боеприпасы исключительно для ударов по военным целям. При этом будут поражаться только цели, которые расположены на оккупированных территориях Украины.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Вопрос справедливости

Президент Украины назвал вопрос поставки кассетных боеприпасов в Соединенные Штаты Америки — вопросом справедливости.

"Россия постоянно использует кассетные боеприпасы на нашей территории. Она воюет на нашей территории и убивает наших людей", — напомнил всем собравшимся Владимир Зеленский.

Будут ли ВСУ бить кассетными боеприпасами по РФ

Глава государства прокомментировал возможность использования кассетных боеприпасов, полученных от Соединенных Штатов в войне, в частности, на территории Российской Федерации.

Зеленский заверил, что Вооруженные силы Украины будут использовать эти боеприпасы:

  • исключительно на оккупированных территориях Украины;
  • исключительно против военных целей врага.

Все это Президент Украины подчеркнул в ходе переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, 7 июля США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов. Также США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 800 млн долларов.

В Москве в это время истерически отреагировали на предоставление Украине кассетных боеприпасов. Там полагают, что это приближает новую мировую войну.

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