Чи будуть ЗСУ використовувати F-16 під час літнього контрнаступу, — Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: Facebok-сторінка Резнікова

Україна не встигне отримати літаки F-16 під літній контрнаступ Сил оборони України. Скоріш за все, ЗСУ отримають ці літаки уже восени чи навіть узимку.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у інтерв’ю японському виданню NHK.

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За словами Олексія Резнікова, передача Збройним силам України літаків F-16 не вплине на очікуваний улітку контрнаступ на позиції російських окупантів.

Ці літаки взагалі не використовуватимуться під час контрнаступу, бо для підготовки українських пілотів потрібен час.

Коли F-16 з’являться на озброєнні ЗСУ

Олексій Резніков нагадав, що Україні, крім постачання самих літаків, ще необхідно домовитися із західними партнерами про забезпечення інженерного та технічного персоналу.

Цей персонал потрібен потрібен для повноцінного обслуговування літаків.

Тож, наголосив міністр оборони України, на озброєнні Сил оборони України F-16 можуть з’явитися восени чи взимку.

Нагадаємо, найбільш вірогідним сценарієм зараз є те, що США не надсилатимуть Україні F-16, а покладатимуться на інші країни. Серед варіантів — Нідерланди, Бельгія та Данія. Інші країни, такі як Норвегія, почали виводити з ладу F-16 в очікуванні отримання більш досконалого F-35.