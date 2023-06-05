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Будут ли ВСУ использовать F-16 во время летнего контрнаступления, — Резников

5 июня 2023 11:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Будут ли ВСУ использовать F-16 во время летнего контрнаступления, — Резников
Министр обороны Алексей Резников. Фото: Facebok-страница Резникова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украина не успеет получить самолеты F-16 под летнее контрнаступление Сил обороны Украины. Скорее всего, ВСУ получат эти самолеты уже осенью или даже зимой.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью японскому изданию NHK.

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По словам Алексея Резникова, передача Вооруженным силам Украины самолетов F-16 не повлияет на ожидаемое летом контрнаступление на позиции российских окупантов.

Эти самолеты вообще не будут использоваться при контрнаступлении, потому что для подготовки украинских пилотов нужно время.

Когда F-16 появятся на вооружении ВСУ

Алексей Резников напомнил, что Украине, кроме поставок самих самолетов, еще необходимо договориться с западными партнерами об обеспечении инженерного и технического персонала.

Этот персонал требуется для полноценного обслуживания самолетов.

Поэтому, отметил министр обороны Украины, на вооружении сил обороны Украины F-16 могут появиться осенью или зимой.

Напомним, наиболее вероятным сценарием сейчас является то, что США не будут посылать Украине F-16, а полагаться на другие страны. Среди вариантов – Нидерланды, Бельгия и Дания. Другие страны, такие как Норвегия, начали выводить из строя F-16 в ожидании получения более совершенного F-35.

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