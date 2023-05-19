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Зелене світло на предачу F-16: коли Україна отримає літаки

19 травня 2023 23:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зелене світло на предачу F-16: коли Україна отримає літаки
Винищувач F-16 Fighting Falcon ВПС США. Фото: Bloomberg
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

США та їхні союзники планують передати Україні винищувачі F-16. Коли саме це відбудеться, остаточно не повідомляється. Відомо, що найближчими місяцями буде з'ясовано, хто саме, коли і скільки надасть літаків.

Про це пишуть оглядачі видання Вloomberg.

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З початку війни члени Конгресу тиснули на адміністрацію Байдена, щоб вона допомогла зміцнити протиповітряну оборону України, в тому числі шляхом постачання винищувачів та інших видів повітряної підтримки.

Аналітики видання пишуть, що найімовірнішим сценарієм зараз є те, що США не надсилатимуть Україні F-16, а покладатимуться на інші країни. Серед варіантів — Нідерланди, Бельгія та Данія. Інші країни, такі як Норвегія, почали виводити з експлуатації F-16 в очікуванні отримання більш досконалого F-35. 

У коментарі Новини.LIVE військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, припустив, що Україна зможе отримати винищувачі західного зразка у другій половині 2023 року. Ці літаки допоможуть у наступальних операціях ЗСУ, які проводитимуться після початку загального контрнаступу.

Підготовка українських пілотів

Разом з тим Сполучені Штати Америки підтримують спільні зусилля союзників щодо підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16. Очікується, що навчання триватимуть кілька місяців й можуть розпочатись "найближчими тижнями".

Офіс Президента України привітав рішення Сполучених Штатів Америки підтримати міжнародну "коаліцію винищувачів".

"Вітаю історичні рішення США та президента Джо Байдена підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це суттєво зміцнити нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі", — зазначив Володимир Зеленський.

Також глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що рішення про підтримку вкрай важливе для порятунку життів цивільних і "перемоги над безжальним агресором".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися із президентом США Джона Байденом у місті Хіросіма. Зустріч відбудеться в рамках саміту країн "Великої сімки".

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