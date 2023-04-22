Чи допоможе дозвіл на проживання в ЄС чоловікам виїхати з України: експертне пояснення юриста

Працівник Державної прикордонної служби України. Фото: 24 канал

Ще до повномасштабного вторгнення багато українських чоловіків проживали за кордоном. Тож що потрібно, аби зараз чоловіку виїхати за кордон легально, — розкажемо в цьому матеріалі.

Фахову думку та пояснення висловив юрист Нікіта Муренко для РБК-Україна.

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За його словами, правила перетину державного кордону не перебачають винятків щодо його перетину під час воєнног стану навіть для тих людей, які мають дозвіл на проживання за кордоном.

Але правила без винятків не буває, тому так, чоловіки зможуть вільно перетнути кордон лише за певних умов.

Що для цього потрібно

За словами Державної прикордоннної служби, чоловіки віком від 18 до 60 років, які на постійній основі проживають за кордоні мають право на безперешкодний виїзд за наявності відповідних відміток у паспорті:

для осіб які виїжджають уперше — штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання;

для осіб, які постійно проживають за кордоном — штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітка.

"Перед тим як виїжджати на постійне місце проживання за кордон, потрібно отримати дозвіл у Державній міграційній службі України та обов’язково погодити свій виїзд з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки", — каже Нікіта Муренко.

Це означає, якщо чоловік не перебуває в жодному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки і офіційно змінив місце свого постійного проживання, він не є військовозобов’язаним. А отже може спокійно перетнути кордон та виїхати з України.

Важливо: чоловік не має права залишати Україну в тому випадку, якщо він фактично проживає за кордоном, але не оформив момент свого вибуття з України та не знявся з обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Раніше ми писали поради юриста, як знятим з військового обліку чоловікам виїхати за кордон та які документи мати при собі.