Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Чи допоможе дозвіл на проживання в ЄС чоловікам виїхати з України: експертне пояснення юриста arrow

Чи допоможе дозвіл на проживання в ЄС чоловікам виїхати з України: експертне пояснення юриста

22 квітня 2023 14:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Чи допоможе дозвіл на проживання в ЄС чоловікам виїхати з України: експертне пояснення юриста
Працівник Державної прикордонної служби України. Фото: 24 канал
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Ще до повномасштабного вторгнення багато українських чоловіків проживали за кордоном. Тож що потрібно, аби зараз чоловіку виїхати за кордон легально, — розкажемо в цьому матеріалі.

Фахову думку та пояснення висловив юрист Нікіта Муренко для РБК-Україна.

Читайте також:

За його словами, правила перетину державного кордону не перебачають винятків щодо його перетину під час воєнног стану навіть для тих людей, які мають дозвіл на проживання за кордоном.

Але правила без винятків не буває, тому так, чоловіки зможуть вільно перетнути кордон лише за певних умов.

Що для цього потрібно

За словами Державної прикордоннної служби, чоловіки віком від 18 до 60 років, які на постійній основі проживають за кордоні мають право на безперешкодний виїзд за наявності відповідних відміток у паспорті:

  • для осіб які виїжджають уперше — штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання;
  • для осіб, які постійно проживають за кордоном — штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітка.

"Перед тим як виїжджати на постійне місце проживання за кордон, потрібно отримати дозвіл у Державній міграційній службі України та обов’язково погодити свій виїзд з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки", — каже Нікіта Муренко.

Це означає, якщо чоловік не перебуває в жодному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки і офіційно змінив місце свого постійного проживання, він не є військовозобов’язаним. А отже може спокійно перетнути кордон та виїхати з України.

Важливо: чоловік не має права залишати Україну в тому випадку, якщо він фактично проживає за кордоном, але не оформив момент свого вибуття з України та не знявся з обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Раніше ми писали поради юриста, як знятим з військового обліку чоловікам виїхати за кордон та які документи мати при собі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB