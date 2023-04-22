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Поможет ли разрешение на проживание в ЕС мужчинам уехать из Украины: экспертное объяснение юриста

22 апреля 2023 14:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Поможет ли разрешение на проживание в ЕС мужчинам уехать из Украины: экспертное объяснение юриста
Сотрудник Государственной пограничной службы Украины. Фото: 24 канал
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Еще до полномасштабного вторжения многие украинские мужчины проживали за границей. Так что нужно, чтобы сейчас мужчине выехать за границу легально, — расскажем в этом материале.

Профессиональное мнение и объяснение высказал юрист Никита Муренко для РБК-Украина.

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По его словам, правила пересечения государственной границы не предусматривают исключения относительно его пересечения во время военного положения даже для тех людей, которые имеют разрешение на проживание за границей.

Но правила без исключений не бывает, поэтому мужчины смогут свободно пересечь границу только при определенных условиях.

Что для этого нужно

По словам Государственной пограничной службы, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, на постоянной основе проживающие за границе имеют право на беспрепятственный выезд при наличии соответствующих отметок в паспорте:

  • для лиц, выезжающих впервые — штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства;
  • для лиц, постоянно проживающих за границей — штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметка.

"Перед тем как выезжать на постоянное место жительства за границу, нужно получить разрешение в Государственной миграционной службе Украины и обязательно согласовать свой выезд с территориальным центром комплектования и социальной поддержки", —говорит Никита Муренко.

Это значит, если мужчина не находится ни в одном территориальном центре комплектования и социальной поддержки и официально изменил место своего постоянного проживания, он не военнообязанный. А значит, может спокойно пересечь границу и выехать из Украины.

Важно: мужчина не вправе покидать Украину в том случае, если он фактически проживает за границей, но не оформил момент своего убытия из Украины и не снялся с учета в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Раньше мы писали советы юриста, как снятым с военного учета мужчинам уехать за границу и какие документы иметь при себе.

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