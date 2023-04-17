Чи каратимуть українців, які отримали російські паспорти: відповідь омбудсмена

Люди тримають свої російські паспорти. Фото: росзмі

За словами уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, найважливіше завдання громадянина України, який залишився на окупованій території України — вижити. Дуже часто для цього потрібно отримати російський паспорт.

Про це Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю УП.

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"Як держава, на юридичному рівні, ми не визнаємо паспортів Російської Федерації. Отже, коли ми повертаємо свої території і людей ми кажемо, що це не паспорт, а фікція, яка допомогла громадянину України вижити в окупації", — сказав Лубінець.

Він додав, що всіх під оду "мірку" рівняти не можна. Йдеться про понад 5 мільйонів громадян України, тому для того, аби все нормалізувати та привести до попереднього вигляду будуть проведені спеціальні заходи.

"Повертаючи наші території ми даємо можливість громадянам України офіційно повідомити про те, що вони під тиском отримали паспорт РФ і відмовитись від нього, поновивши свої українські документи. На це виділиться певний проміжок часу. Допустимо рік. Після спливання цього часу всі, хто залишили російські паспорти вже будуть трактуватися як ті, хто свідомо зробив свій вибір і став громадянами Росії. Тоді такі громадяни можуть понести адміністративну чи кримінальну відповідальність", — підкреслив омбудсмен.

Нагадаємо, нещодавно український омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що Росія не хоче повертати додому власних громадян. У Москві вже два місяці не погоджуються на обмін.

За його словами, рф демонструє, як "цінує" та "турбується" про колаборантів з тимчасово окупованих територій України, однак зовсім не думає про повернення додому своїх громадян.