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Будут ли наказывать украинцев, которые получили российские паспорта: ответ омбудсмена

17 апреля 2023 12:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Будут ли наказывать украинцев, которые получили российские паспорта: ответ омбудсмена
Люди держат свои российские паспорта. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, важнейшая задача гражданина Украины, оставшегося на оккупированной территории Украины, — выжить. Очень часто для этого нужно получить российский паспорт.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в интервью УП.

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Будут ли наказывать украинцев, получивших российские паспорта

"Как государство, на юридическом уровне, мы не признаем паспортов Российской Федерации. Итак, когда мы возвращаем свои территории и людей, мы говорим, что это не паспорт, а фикция, которая помогла гражданину Украины выжить в оккупации", — сказал Лубинец.

Он добавил, что всех под оду "мерку" ровнять нельзя. Речь идет о более чем 5 миллионах граждан Украины, поэтому для того, чтобы все нормализовать и привести к предыдущему виду, будут проведены специальные мероприятия.

"Возвращая наши территории и людей, мы даем возможность гражданам Украины официально сообщить о том, что они под давлением получили паспорт РФ и отказаться от него, восстановив свои украинские документы. На это выделится определенный промежуток времени. Допустим год. После истечения этого времени все, кто оставил российские паспорта уже будут трактоваться как сознательно сделавший свой выбор и ставшими гражданами России. Тогда такие граждане могут понести административную или уголовную ответственность", — подчеркнул омбудсмен.

Напомним, недавно украинский омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал, что Россия не хочет возвращать домой своих граждан. В Москве уже два месяца не согласны на обмен.

По его словам, РФ демонстрирует, как "ценит" и "беспокоится" о коллаборантах с временно оккупированных территорий Украины, однако совсем не думает о возвращении домой своих граждан.

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