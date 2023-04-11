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Своїх кидають: Лубінець заявив, що росія відмовляється від повернення своїх солдатів з України

11 квітня 2023 18:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Своїх кидають: Лубінець заявив, що росія відмовляється від повернення своїх солдатів з України
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Український омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що росія не хоче повертати додому власних громадян. У Москві вже два місяці не погоджуються на обмін.

Про це Лубінець розповів у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

За його словами, рф демонструє, як "цінує" та "турбується" про колаборантів з тимчасово окупованих територій України, однак зовсім не думає про повернення додому своїх громадян.

"Впродовж двох місяців російська сторона не погоджується на повернення запропонованих Києвом для обміну російських громадян", — повідомив Лубінець.

Він написав кілька імен росіян, яких Москва не хоче повертати додому:

  • Будка Ігор Олексійович;
  • Єлетін Денис Олександрович;
  • Олійников Олександр Олексійович;
  • Таксюр Яков Ілліч.

Лубінець наголосив, що росія вирішила їхню долю самостійно та не прагне повертати громадян додому.

Він також звернувся до батьків та родичів громадян рф, які перебувають в Україні. 

"Звертайтеся до мене, ми працюємо над тим, аби громадяни поверталися на територію своєї країни, тож за вашим запитом працюватимемо над поверненням ваших рідних на територію росії", — наголосив Лубінець.

Контакти для звернень росіян:

  • За адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
  • на електронну пошту: [email protected];
  • на гарячу лінію: 0800501720.

Нагадаємо, Україна шукає шляхи створення єдиного гуманітарного коридору для повернення українських полонених за посередництва Туреччини. Наразі триває діалог між омбудсменами. 

Також ми писали, що у понеділок, 10 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися ще 100 українців.

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