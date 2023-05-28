Чи можлива ліквідація Путіна: генерал Маломуж оцінив шанси ГУР

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж висловився про можливість ліквідації російського диктатора Володимира Путіна та засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. За його словами, Захід дозволить вбивство президента РФ лише тоді, коли він ухвалить рішення про ядерний удар. Маломуж вважає, що ліквідація Пригожина набагато простіша.

Про це Микола Маломуж сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL.

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Ліквідація Путіна

Маломуж прокоментував слова заступника голови ГУР МО України Вадима Скібіцького про те, що ліквідація Путіна та Пригожина є пріоритетними цілями української розвідки.

Генерал армії зазначив, що це завдання й дійсно є пріоритетним, однак зробити зараз це нереально. За його словами, Путін створив системну модель захисту, зокрема таку, що перешкоджає діяльності будь-яких спецслужб, включно зі спецслужбами США, країн Європи та, звичайно, України.

"Але не варто забувати і про ще один аспект. На найвищому стратегічному рівні і в Україні, і на Заході існує консенсус стосовно того, що жодних оперативних і тим більше активних операцій з усунення Путіна зараз не можна проводити. Він має відповідати за свої злочини у міжнародних судах. Для цього мають бути створені певні передумови. По-перше, військові, тобто перемога України, по-друге, юридичні, судові передумови", — сказав Маломуж.

Генерал зазначив, що подібну операцію українські союзники розцінили б як певний акт відплати, а це не сприймається. За словами Маломужа, ніхто не дасть санкцій Президенту України на усунення Путіна. До того ж такі рішення не може ухвалювати ГУР МО.

Усунення Пригожина

Генерал армії вважає, що ліквідація засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина набагато простіша. За його словами, це реальніше, ніж у випадку з Путіним.

"Її можуть провести наші спецслужби. Але тут необхідно мати потужні сили та засоби. Думаю, зараз їх недостатньо, але й військова та стратегічна розвідка можуть працювати над цим питанням", — наголосив Маломуж.

Інші варіанти ліквідації Путіна

Генерал армії зазначив, що нестандартна ситуація щодо Путіна може виникнути, коли він стане на шлях глобального терору.

"Тут уже можливі кілька сценаріїв. З одного боку, усунення Путіна за допомогою засобів підрозділів або сплячої агентури, яка перебуває в РФ, що не передбачає фізичної ліквідації. Якщо ж Путін стане дуже небезпечним зі своєю ядерною кнопкою, і стане зрозуміло, що він ухвалив рішення застосувати такі варіанти, його можуть прибрати на території Росії, зокрема силами його оточення. Наприклад, в обмін на індульгенції від Заходу", — вважає Маломуж.

Він сказав, що навіть у разі реалізації найнегативнішого сценарію Україні буде складно виконати це завдання.

"Зараз усунення Путіна не стоїть безпосередньо на порядку денному. Питання актуалізується, коли він безпосередньо загрожуватиме світу. Це стане червоною лінією для проведення операції щодо його усунення", — додав Маломуж.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Гаага для Путіна неминуча. Російський агресор — найголовніша ціль для України з точки зору його затримання.

Також ми писали, що заступник голови ГУР генерал Вадим Скібіцький дав інтерв'ю. Він заявив, що у влади України є список, кого хочуть ліквідувати з РФ. Президент Росії — на першому місці.