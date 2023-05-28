Возможна ли ликвидация Путина: генерал Маломуж оценил шансы ГУР

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж высказался о возможности ликвидации российского диктатора Владимира Путина и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По его словам, Запад разрешит убийство президента РФ только тогда, когда он примет решение о ядерном ударе. Маломуж считает, что ликвидация Пригожина намного проще.

Об этом Николай Маломуж сказал в интервью OBOZREVATEL.

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Ликвидация Путина

Маломуж прокомментировал слова заместителя председателя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого о том, что ликвидация Путина и Пригожина — приоритетные цели украинской разведки.

Генерал армии отметил, что эта задача действительно приоритетна, однако сделать сейчас это нереально. По его словам, Путин создал системную модель защиты, в том числе препятствующую деятельности любых спецслужб, включая спецслужбы США, стран Европы и, конечно, Украины.

"Но не стоит забывать и еще об одном аспекте. На самом высоком стратегическом уровне и в Украине, и на Западе существует консенсус относительно того, что никаких оперативных и тем более активных операций по устранению Путина сейчас нельзя проводить. Он должен отвечать за свои преступления в международных судах. Для этого должны быть созданы определенные предпосылки. Во-первых, военные, то есть победа Украины, во-вторых, юридические, судебные предпосылки", — сказал Маломуж.

Генерал отметил, что подобную операцию украинские союзники расценили бы как определенный акт возмездия, а это не воспринимается. По словам Маломужа, никто не даст санкций Президенту Украины на устранение Путина. К тому же такие решения не может принимать ГУР МО.

Устранение Пригожина

Генерал армии считает, что ликвидация основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина гораздо проще. По его словам, это более реально, чем в случае с Путиным.

"Ее могут провести наши спецслужбы. Но здесь необходимо иметь мощные силы и средства. Думаю, сейчас их недостаточно, но и военная и стратегическая разведка могут работать над этим вопросом", — подчеркнул Маломуж.

Другие варианты ликвидации Путина

Генерал армии отметил, что нестандартная ситуация по отношению к Путину может возникнуть, когда он станет на путь глобального террора.

"Здесь уже возможны несколько сценариев. С одной стороны, устранение Путина с помощью средств подразделений или спящей агентуры, находящейся в РФ, что не предполагает физической ликвидации. Если же Путин станет очень опасным со своей ядерной кнопкой, и станет понятно, что он принял решение применить такие варианты, его могут убрать на территории России, в том числе силами его окружения. Например, в обмен на индульгенции от Запада", — считает Маломуж.

Он сказал, что даже в случае реализации самого негативного сценария Украине сложно выполнить эту задачу.

"Сейчас устранение Путина не стоит непосредственно в повестке дня. Вопрос актуализируется, когда он будет непосредственно угрожать миру. Это станет красной линией для проведения операции по его устранению", — добавил Маломуж.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Гаага для Путина неизбежна. Российский агрессор — самая главная цель для Украины с точки зрения его задержания.

Также мы писали, что заместитель председателя ГУР генерал Вадим Скибицкий дал интервью. Он заявил, что у властей Украины есть список, кого хотят ликвидировать из РФ. Президент России — на первом месте.