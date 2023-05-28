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Після подій на Бєлгородщині Путін дав розпорядження прикордонникам

28 травня 2023 12:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Після подій на Бєлгородщині Путін дав розпорядження прикордонникам
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін наказав посилити охорону кордонів РФ. Він хоче забезпечити "швидке" переміщення військових та цивільних осіб на тимчасово окуповані території України.

Про це повідомляє Reuters.

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Виступаючи з привітанням до прикордонної служби підрозділу ФСБ з нагоди Дня прикордонника, Путін сказав, що їхнім завданням є "надійне прикриття" ліній, що розташовані поблизу зони бойових дій.

"Необхідно забезпечити швидке пересування як військової, так і цивільної техніки і вантажів, у тому числі продовольства, гуманітарної допомоги, будівельних матеріалів, що направляються в нові суб'єкти Російської Федерації", — сказав Путін.

Нагадаємо, бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" продовжують операцію звільнення у Бєлгородській області. Через це з кількох прикордонних з Україною селищ втекла російська влада.

Також ми писали, що представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Гаага для Путіна неминуча. Російський агресор — найголовніша ціль для України з точки зору його затримання.

Додамо, заступник голови ГУР генерал Вадим Скібіцький дав інтерв'ю. Він заявив, що у влади України є список, кого хочуть ліквідувати з РФ. Президент Росії — на першому місці.

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