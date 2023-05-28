Після подій на Бєлгородщині Путін дав розпорядження прикордонникам

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін наказав посилити охорону кордонів РФ. Він хоче забезпечити "швидке" переміщення військових та цивільних осіб на тимчасово окуповані території України.

Про це повідомляє Reuters.

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Виступаючи з привітанням до прикордонної служби підрозділу ФСБ з нагоди Дня прикордонника, Путін сказав, що їхнім завданням є "надійне прикриття" ліній, що розташовані поблизу зони бойових дій.

"Необхідно забезпечити швидке пересування як військової, так і цивільної техніки і вантажів, у тому числі продовольства, гуманітарної допомоги, будівельних матеріалів, що направляються в нові суб'єкти Російської Федерації", — сказав Путін.

Нагадаємо, бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" продовжують операцію звільнення у Бєлгородській області. Через це з кількох прикордонних з Україною селищ втекла російська влада.

Також ми писали, що представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Гаага для Путіна неминуча. Російський агресор — найголовніша ціль для України з точки зору його затримання.

Додамо, заступник голови ГУР генерал Вадим Скібіцький дав інтерв'ю. Він заявив, що у влади України є список, кого хочуть ліквідувати з РФ. Президент Росії — на першому місці.