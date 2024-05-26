Чи можливо жити в Криму без російського громадянства

Паспорт Російської Федерації. Фото: google.com

Крим живе в окупації вже 10 років. Та чи можливо було за цей час досі не піддатись окупаційній владі і не отримати російського громадянства?

На це питання в інтервʼю Новини.LIVE відповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Читайте також:

В окупованому Криму без російського паспорта

Залишитись жити в Криму і не отримати російського громадянства практично неможливо. Без документа РФ людина перетворюється на іноземця у власному домі, каже Рефат Чубаров.

"Одразу вступають норми, за якими іноземець не може знаходитися на півострові більше 180 діб. Потрібно виїжджати і знову заїжджати", — повідомив голова Меджлісу.

Україна ж своєю чергою не засуджує людей, що були змушені отримати російські документи в окупації.

"Російські паспорти в окупації ми називаємо нав’язаними та отриманими під примусом. І, до речі, Комітет ООН з питань прав людини примусову паспортизацію українців на окупованих територіях теж вважає злочином з боку Росії. І нам треба триматися саме такого підходу", — додав Рефат Чубаров.

Нагадаємо, наприкінці квітня Комітет ООН з прав людини визнав, що нав'язування російського громадянства жителям тимчасово окупованого Криму є дискримінацією за національною ознакою та порушує права людини.

Також зазначимо, що в тимчасово окупованому Енергодарі за відсутність російського паспорта людину можуть відправити у катівню.