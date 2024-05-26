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Чи можливо жити в Криму без російського громадянства, — Чубаров

26 травня 2024 05:03
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Чи можливо жити в Криму без російського громадянства
Паспорт Російської Федерації. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Крим живе в окупації вже 10 років. Та чи можливо було за цей час досі не піддатись окупаційній владі і не отримати російського громадянства?

На це питання в інтервʼю Новини.LIVE відповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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В окупованому Криму без російського паспорта

Залишитись жити в Криму і не отримати російського громадянства практично неможливо. Без документа РФ людина перетворюється на іноземця у власному домі, каже Рефат Чубаров. 

"Одразу вступають норми, за якими іноземець не може знаходитися на півострові більше 180 діб. Потрібно виїжджати і знову заїжджати", — повідомив голова Меджлісу. 

Україна ж своєю чергою не засуджує людей, що були змушені отримати російські документи в окупації. 

"Російські паспорти в окупації ми називаємо нав’язаними та отриманими під примусом. І, до речі, Комітет ООН з питань прав людини примусову паспортизацію українців на окупованих територіях теж вважає злочином з боку Росії. І нам треба триматися саме такого підходу", — додав Рефат Чубаров. 

Нагадаємо, наприкінці квітня Комітет ООН з прав людини визнав, що нав'язування російського громадянства жителям тимчасово окупованого Криму є дискримінацією за національною ознакою та порушує права людини. 

Також зазначимо, що в тимчасово окупованому Енергодарі за відсутність російського паспорта людину можуть відправити у катівню. 

Крим
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паспорти
окупація
документи
Чубаров

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